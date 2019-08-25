Ан-2 ищут новую замену

Минпромторг выделит 1,25 млрд руб. на опытно-конструкторские работы по созданию легкомоторного самолета, который должен заменить Ан-2. В создании самолета будут использованы наработки ТВС-2ДТС — опытного образца, созданного СибНИА с применением композитных технологий, заявили в Минпромторге. Таким образом, сам ТВС-2ДТС в серию, очевидно, не пойдет. Собеседники “Ъ” называют Уральский завод гражданской авиации в качестве одного из претендентов на победу в тендере. Однако производство будущего самолета будет организовано на входящем в «Вертолеты России» Улан-Удэнском авиационном заводе. Эксперты говорят, что разработчику должно хватить трех лет до запуска серийного производства в Улан-Удэ, если во время создания самолета не возникнут новые технические проблемы.

Минпромторг ищет исполнителя НИОКР стоимостью 1,25 млрд руб. по созданию легкого многоцелевого самолета для местных воздушных линий на замену устаревшему Ан-2. К декабрю исполнитель должен будет создать чертеж общего вида самолета и эскизно-техническую проектную документацию, к сентябрю 2020 года должна быть создана конструкторская документация на опытный образец самолета, а сам опытный экземпляр должен появиться к концу следующего года.

Самолет АН-2 Фото: Сергей Ермохин, Коммерсантъ

В 2017 году ФГУП «СибНИА имени Чаплыгина» разработало для замены Ан-2 самолет ТВС-2ДТС, оснащенный американским двигателем Honeywell TPE331-12UAN. Создатели самолета полагали, что его модификация доведена до предсерийного образца, и рассчитывали в течение двух лет сертифицировать машину. Предполагалось, что около 25–30 самолетов в год смогут производить небольшие заводы со штатом 70–80 человек.

В июле вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что запуск самолета в серию необходимо ускорить. «Сроки, которые сегодня обозначило Министерство промышленности РФ и которые подтверждены авиационным заводом,— конец 2022 года. Я попросил сформировать дорожную карту, где должны быть прописаны все мероприятия со сроками их реализации: когда завершится разработка документации, будут получены необходимые сертификаты и пройдут экспертизы. Нужно сопровождать каждый шаг для того, чтобы проект был успешным. Пока мы двигаемся медленно. Нужно ускорить процесс»,— говорил тогда вице-премьер.

Как пояснили в Минпромторге, ТВС-2ДТС создан для отработки новых технологий. «С учетом научно-технического задела, полученного при создании ТВС-2ДТС, в рамках работы по созданию легкомоторного самолета создается новый серийный самолет»,— сказали в ведомстве.

Производство самолета будет вестись на Улан-Удэнском авиационном заводе, входящем в холдинг «Вертолеты России» (входит в «Ростех»).

В «Вертолетах России» сказали, что новый легкомоторный самолет будет создаваться на базе научного задела, сформированного благодаря выполненному СибНИА аванпроекту и проведенным испытаниям самолета ТВС-2ДТС, который является опытным образцом.

«При этом летно-технические характеристики серийного самолета будут соответствовать техническому облику, утверждаемому заказчиком в лице Минпромторга РФ»,— добавили в компании.

По словам собеседников “Ъ” в отрасли, на разработку воздушного судна, которое впоследствии пойдет в серию, претендует Уральский завод гражданской авиации. Предприятие уже создало аванпроект изделия. При этом сама сборка самолета будет вестись в Улан-Удэ.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев объясняет, что разработка новой техники всегда идет в несколько этапов и заказ Минпромторгом новой опытно-конструкторской работы — очередной этап создания легкомоторного самолета. «В ходе научно-исследовательской работы разработчик должен снять максимальное количество технических вопросов, чтобы риски на этапе опытно-конструкторских работ были минимальными»,— говорит эксперт. Он отмечает, что в случае успешного хода испытаний разработчику самолета хватит трех лет для получения разрешительных документов на начало эксплуатации и для подготовки серийного производства.

Герман Костринский