Путин рассказал о задачах ОПК после прохождения пика поставок вооружения

Перед организациями оборонно-промышленного комплекса стоит задача выпускать востребованную гражданскую продукцию, заявил президент России Владимир Путин во время совещания по программе финансового оздоровления отрасли. Эта задача стала актуальной, после того как был пройден пик поставок вооружения в рамках гособоронзаказа.

«И теперь перед организациями ОПК помимо профильной работы, создания заделов для техники новых поколений стоят масштабные задачи по увеличению выпуска гражданской, причем высокотехнологичной, продукции, востребованной, конкурентоспособной как у нас внутри страны, так и на мировых рынках»,— сказал господин Путин (цитата по сайту Кремля).

Среди необходимой продукции — медицинская, строительно-дорожная техника, телекоммуникационные системы и оборудование для переработки отходов.

Глава государства также обратил внимание на то, что предложения по улучшению финансового состояния ОПК должны быть ориентированы на диверсификацию производства.

Ранее президент в ходе заседания военно-промышленной комиссии в сентября этого года сказал, что ошибки при планировании и организации работ по импортозамещению в оборонно-промышленном комплексе привели к смещению сроков выполнения нескольких заданий гособоронзаказа в 2018 году.

Подробнее об итогах совещания по ОПК в 2018 году читайте в публикации “Ъ” «Владимир Путин занял лучшую оборонку».