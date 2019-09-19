Путин поручил правительству исправить ошибки импортозамещения в ОПК

Ошибки при планировании и организации работ по импортозамещению в оборонно-промышленном комплексе привели к смещению сроков выполнения нескольких заданий гособоронзаказа в 2018 году, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе заседания военно-промышленной комиссии. Российский лидер подчеркнул, что такие сбои необходимо устранять оперативно, поскольку все планы по перевооружению армии и флота взаимосвязаны.

«В этой связи правительству и профильным ведомствам необходимо принять дополнительные меры по обеспечению технологической независимости в сфере производства военной продукции, в том числе находящейся на стадии проектирования. Сегодня об этом подробно поговорим, тщательно рассмотрим все проблемные точки»,— сказал глава государства.

Господин Путин призвал активнее использовать возможности национальных проектов в работе по диверсификации производств ОПК, а также наращивать темпы выпуска гражданской продукции. Среди проблем он выделил избыточную закредитованность отрасли. Нехватка средств, по словам господина Путина, связана с недозагрузкой мощностей при снижении объема заказов и необходимостью финансирования опытно-конструкторских работ, затраты по которым не учтены в плановых документах.

Напомним, правительство может обязать использовать отечественный софт в объектах критической информационной инфраструктуры. К таким объектом относятся, в том числе, оборонные предприятия.

Подробнее об импортозамещении отечественного софта читайте в публикации “Ъ” «Правительство всмотрится в межсетевые экраны».