Связь-банк после перехода в собственность Промсвязьбанка будет присоединен к последнему и прекратит свое существование в качестве самостоятельного юридического лица. При этом пока не ясно, сохранит ли он свой бренд. Сделку планируется закрыть до конца года, но Связь-банк просуществует еще какое-то время из-за длительности процесса реорганизации. Промсвязьбанк, возможно, также получит в капитал 10 млрд руб. бюджетных средств к моменту сделки.

Замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил журналистам, что Связь-банк прекратит свое существование. Он выразил надежду, что переход кредитной организации от ВЭБа в собственность принадлежащего государству Промсвязьбанка произойдет в этом году. При этом после сделки Связь-банк продолжит существовать как самостоятельное юрлицо в течение некоторого времени. По словам господина Моисеева, процесс слияния может занять достаточно длительный период.

«От юрлица откажутся, от бренда — не знаю»,— пояснил господин Моисеев.

Также заместитель министра сообщил, что сам Промсвязьбанк может быть докапитализирован в декабре на 10 млрд руб., но обратил внимание на то, что «бюджетный процесс в разгаре». Кроме того, он подтвердил озвученные ранее планы по докапитализации Промсвязьбанка на 50 млрд руб. в 2019–2021 годах. «Дальше будем исходить из бюджетных возможностей»,— заключил Алексей Моисеев.

Связь-банк перешел к ВЭБу на санацию вместе с банком «Глобэкс» на фоне кризиса 2008–2009 годов. Тогда на оздоровление этих кредитных организаций ЦБ предоставил госкорпорации депозиты на $4,5 млрд (около 118 млрд руб. по курсу октября 2008 года). К 2014 году объем выделенных ВЭБу средств достиг 212,6 млрд руб., а сам долг был переоформлен в облигации госкорпорации.

Последние несколько лет ВЭБ пытался избавиться от этих банков, но покупателей так и не смог найти. В итоге в 2018 году появился новый план — «Глобэкс» присоединить к Связь-банку, а объединенный банк присоединить к Промсвязьбанку. Вопрос с долгом госкорпорации долго оставался открытым, но летом 2019 года было найдено решение с квазиэмиссией ОФЗ, делящее убытки между правительством, ВЭБом и ЦБ (см. “Ъ” от 18 июля).

Промсвязьбанк до конца 2017 года принадлежал братьям Ананьевым, но попал под санацию ЦБ. Позже было принято решение о создании на базе Промсвязьбанка «опорного банка российской оборонки». Летом 2019 года засекреченные топ-менеджеры Промсвязьбанка вошли в Связь-банк, взяв под свой контроль как совет директоров, так и правление (см. “Ъ” от 7 августа). В Связь-банке в последние месяцы шла активная работа по расчистке его от проблемных активов, которые он передавал ВЭБу. На этом фоне Связь-банк получал крупнейшие убытки банковском секторе (см. “Ъ” от 30 сентября). Присоединение расчищенного от проблемных активов банка само по себе должно стать своеобразной формой докапитализаци Промсвязьбанка. 27 сентября ВЭБ исчез из списка аффилированных лиц Связь-банка.

Виталий Солдатских