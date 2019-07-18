ВЭБу помогут госдолгом

Долг ВЭБ.РФ перед ЦБ в размере более 200 млрд руб., образовавшийся у госкорпорации из-за санации Связь-банка и банка «Глобэкс», будет списан при помощи облигаций федерального займа (ОФЗ). Правительство, ЦБ и ВЭБ обсуждают идею, по которой убыток от списания задолженности будет разделен между всеми тремя участниками дискуссии. Детали схемы не ясны, поэтому эксперты разошлись во мнениях, на кого придется основная часть убытка.

Решение о том, что делать с долгом ВЭБ.РФ в размере 212 млрд руб., хоть еще и не принято, но уже существует, заявил 17 июля Reuters заместитель министра финансов Алексей Моисеев. По его словам, оно удовлетворит все стороны. «Потери будут поделены между правительством, ВЭБом и Центробанком»,— пояснил господин Моисеев, отказавшись обсуждать детали.

Однако Reuters приводит описание решения со ссылкой на источники: «Схема предполагает выпуск Минфином ОФЗ на 212 млрд руб. с купоном, близким к нулю, и весь этот выпуск будет выкуплен ВЭБом, на балансе которого долг будет учтен не по номинальной стоимости, а в пять раз дешевле — на 40 млрд руб.». После этого ВЭБ.РФ обменяет ОФЗ на обязательства, которые «есть у него перед Центробанком, накопленные из-за "Глобэкса" и Связь-банка». ЦБ, Минфин и ВЭБ.РФ не комментируют детали соглашения.

ВЭБ занимается санацией Связь-банка и банка «Глобэкс» с конца 2008 года. На их финансовое оздоровление госкорпорация получила депозиты ЦБ, которые затем были переоформлены в облигации ВЭБа, которые приобрел ЦБ. Сейчас долг составляет 212 млрд руб. ВЭБ несколько лет пытался найти покупателей на банки, но безуспешно. В конце 2018 года «Глобэкс» присоединили к Связь-банку. Тогда же было принято решение о передаче объединенного банка Промсвязьбанку также через присоединение. Баланс Связь-банка должен быть расчищен от проблемных активов, а сама передача станет своеобразной формой докапитализации ПСБ.

Описанная схема погашения долга ВЭБа вызывает у экспертов много вопросов, и в отсутствие деталей они интерпретировали ее по-разному. «Осуществляется своего рода квазиэмиссия, когда ОФЗ с купоном, близким к нулю, в конечном счете перейдут на баланс ЦБ,— полагает старший управляющий директор по рейтинговой деятельности агентства НКР Александр Проклов.— По МСФО же часть убытков, по-видимому, примет на себя ВЭБ, который может зафиксировать убыток из-за разницы ставок собственных облигаций и реальных ставок по ОФЗ, а часть — ЦБ, который должен будет учесть разницу ставок по новым ОФЗ и облигациям ВЭБа». По мнению аналитика Moody’s Льва Дорфа, схема «позволит ВЭБу избежать убытков и отрицательного влияния на капитал». «Это своеобразная форма докапитализации ВЭБа со стороны государства»,— считает господин Дорф.

Один из экспертов пояснил, что если в описании схемы нет ошибки, то необходимость дисконтирования ОФЗ на балансе ВЭБа до 40 млрд руб. может обуславливаться тем, что бумаги будут бессрочными. Тогда в международной отчетности они должны быть обесценены в пять раз, исходя из упущенной выгоды между обычными ОФЗ с доходностью и с выпущенными специально для ВЭБа бумагами с нулевым купоном. Однако этот убыток ВЭБ по большой части компенсирует, когда получит от ЦБ свои облигации. По мнению собеседника “Ъ”, основной убыток ляжет на ЦБ, которому придется дисконтировать эти бумаги либо тоже в пять раз, либо на разницу между их доходностью и доходностью облигаций ВЭБа. При этом непонятно, откуда ВЭБ возьмет средства на покупку ОФЗ по номинальной стоимости, добавляет эксперт.

Другой аналитик на условиях анонимности предположил, что речь может идти не о покупке ВЭБом ОФЗ по номинальной стоимости с последующим их дисконтированием, что приведет к существенным для госкорпорации убыткам, а о покупке этих бумаг с огромным дисконтом. В таком варианте госкорпорация получит крупную прибыль, которой компенсирует убытки, связанные с передачей Связь-банка Промсвязьбанку. Основной же убыток в этом случае ляжет на Минфин, которому в конечном счете когда-нибудь придется гасить ОФЗ по номинальной стоимости.

Виталий Солдатских