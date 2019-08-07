Связь-банк получит нового председателя

Новый совет директоров Связь-банка решил расстаться с Денисом Ноздрачевым, руководившим кредитной организацией с августа 2009 года. До десятилетия на этом посту банкиру не хватило нескольких дней. Теперь Связь-банк может возглавить топ-менеджер Промсвязьбанка (ПСБ) Александр Чернощекин, у которого есть небольшой опыт интеграции дочернего банка при прежних собственниках ПСБ.

Господин Ноздрачев прекратит полномочия президента—председателя правления Связь-банка с 8 августа «в связи с расторжением трудового договора по соглашению сторон». Это следует из опубликованного во вторник решения совета директоров банка. При этом банк не сообщил, кто станет во главе кредитной организации.

Денис Ноздрачев начал свою карьеру в банковской сфере в 1998 году. С 2006 года он работал на различных должностях в ВЭБе. Когда кризис 2008 года серьезно ухудшил положение Связь-банка, правительство приняло решение передать его ВЭБу на санацию. Господин Ноздрачев возглавил Связь-банк 13 августа 2009 года, после того как госкорпорация завершила выкуп его акций. Таким образом, до десятилетия пребывания на этом посту ему не хватило пяти дней.

Неделю назад санация Связь-банка была завершена (см. “Ъ” от 29 июля). Сейчас правительство готовится передать его Промсвязьбанку, на базе которого создается опорный банк российской оборонки. Сам Промсвязьбанк ранее засекретил свой совет директоров и правление (см. “Ъ” от 7 мая 2018 года). Связь-банк в июне тоже засекретил совет директоров. Как говорит источник “Ъ”, именно этот орган, состоящий сейчас из сотрудников Промсвязьбанка, принял решение об увольнении Дениса Ноздрачева. При этом, по словам собеседника “Ъ”, в правление Связь-банка вошли сотрудники «оборонного банка», несмотря на то что его акционером все еще остается ВЭБ (о том, что передача еще формально не состоялась, заявили два источника “Ъ” на банковском рынке).

Новым главой банка теперь может стать Александр Чернощекин, курирующий в Промсвязьбанке работу с малым и средним бизнесом. В этом уверены два собеседника “Ъ”, знакомые с ситуацией в Связь-банке. По словам одного из них, господин Чернощекин уже давно является «главным со стороны Промсвязьбанка» в Связь-банке. Он характеризует его как опытного банкира и правую руку другого топ-менеджера Промсвязьбанка Константина Басманова.

Александр Чернощекин работает в Промсвязьбанке с 2009 года. При прежних владельцах банка, братьях Ананьевых, он возглавлял блок «Средний и малый бизнес». В конце 2017 года ЦБ забрал Промсвязьбанк на санацию. Однако господин Чернощекин не попал в черный список банкиров ЦБ и смог вернуться в переформатированный под работу с оборонкой банк.

Связь-банк перед передачей Промсвязьбанку должен быть очищен от проблемных активов — именно эта работа в последнее время велась в банке. По данным последней отчетности, он создавал существенные резервы по проблемным активам, в результате чего стал одним из самых убыточных банков в июне (см. “Ъ” от 26 июля). Однако, по словам знакомого господина Чернощекина, большого опыта по работе с проблемными активами в Промсвязьбанке тот не имел. Впрочем, по словам этого собеседника “Ъ”, Александр Чернощекин имеет определенный опыт по интеграции банков. Примерно с середины 2016 до октября 2017 года Промсвязьбанк и его дочерний на тот момент банк «Возрождение» планировалось объединить. Господин Чернощекин в рамках этой интеграции осуществлял работу по своей линии (малый и средний бизнес), но эти планы так и не удалось завершить из-за вмешательства ЦБ.

Алексей Моисеев, заместитель министра финансов, 10 июля 2019 года Связь-банк будет передан в Промсвязьбанк с рабочими активами и с уровнем капитализации, который будет высоким после создания всех резервов

Интеграция банковского бизнеса, тем более таких размеров, как Связь-банк, достаточно трудоемкий и длительный процесс, указывает руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. «Он затрагивает значительное число бизнес-процессов: от унификации внутренних IT-систем до трансформации сети отделений и выстраивания единой системы продаж банковских продуктов»,— уточняет эксперт. Поэтому, по его оценке, между формальным объединением бизнеса в рамках одной лицензии и полным переходом на единую банковскую платформу может пройти не один месяц. «Многое будет зависеть как от эффективности руководящего состава, так и от наличия у топ-менеджеров объединенного банка опыта интеграций банковских бизнесов»,— указывает господин Доронкин.

Пресс-служба Промсвязьбанка отказалась от комментариев. В ВЭБе не стали комментировать ни отставку, ни дальнейшую судьбу господина Ноздрачева.

Виталий Солдатских