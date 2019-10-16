Госдума отклонила законопроект об отмене роуминга между Россией и Белоруссией

Депутаты Госдумы отклонили законопроект об отмене роуминга между Россией и Белоруссией. Документ не поддержали правительство и комитет нижней палаты парламента по информационной политике.

В заключении правительства говорится, что в российские законы невозможно прописать те требования к услугам связи и тарифам на эту связь, которые оказывают на территории Белоруссии. Комитет указал на то, что в законопроекте не прописан порядок предоставления услуг и не указана организация, которая их будет предоставлять.

Ранее источники РБК сообщали, что Россия и Белоруссия на последних переговорах не смогли договориться об условиях отмены роуминга между двумя странами, хотя подписание «дорожной карты» должно было состояться в сентябре. На встрече стороны не смогли договориться об интерконнекте и роуминговом тарифе и взяли паузу в переговорах.

С инициативой отмены роуминга с Белоруссией выступила в 2017 году спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. Российское правительство в мае 2019 года подтверждало, что следующим этапом после отмены внутрироссийского роуминга станет поэтапная отмена роуминга между странами Евразийского экономического союза. В июле госпожа Матвиенко заявила, что Россия готова к отмене, «белорусская сторона боится выпадающих доходов», но «до 15 сентября вопрос будет решен».

О том, почему страны не могут договориться о схеме партнерства,— в материале “Ъ” «Отмена роуминга пошла не по-союзному».