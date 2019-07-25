Отмена роуминга пошла не по-союзному Операторы связи России и Белоруссии не могут договориться о схеме партнерства

Предложенная Белоруссией схема отмены роуминга в мобильной связи с РФ вызвала жесткую критику российских операторов. Они утверждают, что этот подход невыгоден отечественному бизнесу и фактически введет госрегулирование роуминговых тарифов. В Минкомсвязи опасения не разделяют, а эксперты полагают, что ситуация будет урегулирована чисто политически, вне экономических аргументов.

Подход белорусских операторов к отмене роуминга с Россией противоречит рыночным принципам, приведет к «искажению конкуренции» и серьезным экономическим последствиям для российских операторов, следует из письма (есть у “Ъ”) МТС, «МегаФона» и «Вымпелкома», направленного 22 июля министру связи РФ Константину Носкову. Представители операторов подтвердили “Ъ” факт письма.

С инициативой отмены роуминга с Белоруссией выступила в конце июня 2017 года спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. Профильный вице-премьер Максим Акимов в мае 2019 года подтверждал, что следующим этапом после отмены внутрироссийского роуминга станет поэтапная отмена роуминга между странами Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия). На VI Форуме регионов России и Белоруссии 18 июля госпожа Матвиенко заявила, что РФ готова к отмене, «белорусская сторона боится выпадающих доходов», но «до 15 сентября вопрос будет решен».

Сейчас между РФ в лице Минкомсвязи, Федеральной антимонопольной службы и операторов и Белоруссией в аналогичном составе идет согласование условий «дорожной карты» мероприятий, необходимых для отмены роуминга, и сроков их реализации, уточнили в «МегаФоне». Ее планируется обсудить 2 августа на переговорах Полоцке.

Белорусская сторона предлагает поэтапно снижать тарифы на услуги присоединения и пропуска голосового трафика (так называемый интерконнект), применять пониженные ставки только к роуминговому трафику и зафиксировать предельные размеры межоператорских и абонентских роуминговых тарифов, следует из письма компаний в Минкомсвязь. У российских операторов другой подход: они хотят кардинально снизить ставки интерконнекта, пересмотреть межоператорские тарифы и опустить тарифы для абонентов «до комфортного уровня», причем все меры должны вступить в силу комплексно и одномоментно.

По мнению российских компаний, идеи Минска носят «нерыночный характер и нацелены исключительно на максимальное сохранение выгод белорусских операторов». «Предложения белорусской стороны не формируют для нас условий снижения цен и практически вводят государственное регулирование»,— подчеркнули в «Вымпелкоме». В Tele2 также сообщили, что принимают участие в переговорах и поддерживают радикальное взаимное снижение тарифов на интерконнект и ставок межоператорских взаиморасчетов.

В Белоруссии три оператора связи — МТС (49% принадлежит российской МТС, 51% — РУП «Белтелеком»), Velcom | A1 (входит в A1 Telekom Austria Group) и Life (входит в Turkcell). В Life и Velcom | A1 не смогли предоставить комментарии.

Представитель Максима Акимова заявил “Ъ”, что вице-премьеру известно о предложениях российских и белорусских операторов, вопрос прорабатывается на уровне Минкомсвязи. В Минкомсвязи не разделяют опасения операторов и называют их надуманными, но подчеркнули, что «каждое изменение в "дорожной карте" всегда проходит несколько итераций согласования с операторами». В то же время, декабре 2018 года министр Константин Носков отмечал, что тариф на услуги по пропуску трафика у белорусских операторов самый высокий в СНГ — около $0,3 за минуту против $0,14–0,19 у российских. Отмена роуминга без выравнивания ставок, отмечал он, приведет к снижению выручки и прямым экономическим потерям российских операторов в 1,5–2 млрд руб. ежегодно для каждого.

Белорусские операторы рискуют потерять доходы от роуминга, потому и предлагают растянутую по времени схему, считает глава Content Review Сергей Половников. По его словам, сейчас стоимость роуминга между странами складывается из ставки интерконнекта, стоимости трафика и надбавки, на которой и зарабатывают операторы. Маржинальность услуги составляет 20%, российские операторы зарабатывают примерно 20 коп. с рубля, а остальное уходит партнерам, уточняет он. В целом же, уверен эксперт, идея отмены роуминга между странами носит чисто политический характер и лишена экономического обоснования.

Юлия Тишина, Дмитрий Шестоперов