РБК: Россия и Белоруссия вновь не смогли договориться об условиях отмены роуминга

Россия и Белоруссия пока не смогли договориться относительно условий отмены роуминга между двумя странами, сообщил РБК со ссылкой на источники. Подписание «дорожной карты» должно было состояться в сентябре. О споре операторов связи России и Белоруссии относительно схемы партнерства ранее писал “Ъ”.

По информации источников РБК, в ходе встречи, прошедшей 3 октября, на которой присутствовали глава Минкомсвязи России Константин Носков, глава белорусского министерства Константин Шульган, а также представители крупнейших операторов двух стран, работа над «дорожной картой» не была завершена.

На встрече стороны не смогли договориться об интерконнекте и роуминговом тарифе и взяли паузу в переговорах, сообщили собеседники издания. Переговоры могут быть продолжены через одну-две недели.

С инициативой отмены роуминга с Белоруссией выступила в 2017 году спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. Российское правительство в мае 2019 года подтверждало, что следующим этапом после отмены внутрироссийского роуминга станет поэтапная отмена роуминга между странами Евразийского экономического союза. В июле этого года госпожа Матвиенко заявила, что Россия готова к отмене, «белорусская сторона боится выпадающих доходов», но «до 15 сентября вопрос будет решен».

О том, почему страны не могут договориться о схеме партнерства, — в материале “Ъ” «Отмена роуминга пошла не по-союзному».