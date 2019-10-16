Брошенная военная база попала в объектив

Пользователи соцсетей из США обсуждают выложенные в сеть ролики, на которых журналисты российских СМИ изучают спешно брошенную американскими военными базу в Сирии. Многие комментаторы считают появление на бывшем американском объекте иностранцев унижением для США и винят во всем президента Дональда Трампа. Русскоязычные пользователи тем временем пытаются разгадать смысл послания, оставленного американскими военными.

Одним из последствий неожиданного решения Дональда Трампа о выводе американского контингента из Сирии стало появление там брошенных военных объектов. Сообщается, что при отступлении американцы оставили базы в Табке, Айн-Исе и Манбидже. Базу в районе сирийского города Эйн-аль-Араб (курдское название — Кобани) они якобы уничтожили (об этом сообщает агентство «РИА Новости»).

Впрочем, оставшиеся объекты долго не пустовали. Вскоре после отъезда американцев на базы прибыли сирийские правительственные силы, а также журналисты ряда изданий, в том числе российских RT, Ruptly и агентства Anna News.

Корреспондент Anna News Фадель Насрала провел по базе в Манбидже подробную экскурсию. Судя по ролику, американские военные покидали объект в большой спешке. Они оставили там большие армейские палатки с разборной мебелью, электрогенераторы, антенны, инструменты. Не стали увозить они спортивные тренажеры, гантели, коврики для йоги, игровые приставки. Корреспондент также обнаружил коробку с мячами, спортивное питание, предметы личной гигиены, книги. В столовой нетронутыми остались холодильники с напитками и стеллажи с крупами. В кадр попали столы, на которых видны тарелки с недоеденной едой и открытые банки чипсов и газировки. Создается ощущение, что американские военные были вынуждены покинуть базу буквально за несколько часов. Ранее американские СМИ сообщали, что вывод военных займет несколько недель.

Появление этого и других подобных роликов вызвало волну возмущения среди англоязычных пользователей сети, прежде всего комментаторов из США. Так, например, вице-президент Фонда Карнеги Эндрю Вайсс на своей странице в Twitter назвал это видео «унизительным». Большинство из 200 его подписчиков, прокомментировавших этот пост, согласны с ним. Многие критически высказываются о президенте США.

В схожем духе пользователи из США отреагировали на ролик российского агентства Ruptly, на котором видно, как по трассе навстречу отъезжающему американскому конвою едет колонна сирийских проправительственных сил, и на сюжет RT с брошенной базы. «Позор… мы бежим! Мы платим многие миллиарды налогов, чтобы наша армия была самой сильной и современной, но потом мы бежим из маленькой нищей страны»,— вторит ему другой.

Русскоязычные пользователи между тем пытаются разгадать смысл послания, оставленного американскими военными на базе в Манбидже. На кадрах Anna News скриншот разместил у себя корреспондент New York Times в Москве Иван Нечепуренко) видна белая доска, на которой нарисован российский флаг и ругательства на русском языке. Раскрыть смысл армейского юмора, в частности, попытались авторы популярного Telegram-канала «Ватфор». При этом они призвали не иронизировать по поводу стремительного отхода американских сил, напомнив о том, что в декабре 2016 года российским военным в такой же спешке пришлось покидать Пальмиру.

Напомним, решение Дональда Трампа по наступлению Турции на курдов в Сирии стало неожиданностью для его администрации и застало врасплох Пентагон. В начале года хозяин Белого дома пригрозил «истощить Турцию экономически, если она ударит по курдам», и до последнего времени США придерживались этой линии. По мнению опрошенных “Ъ” западных экспертов, Россия в этой ситуации получила серьезные политические дивиденды: коалиция во главе с США в Сирии разваливается, при этом Вашингтон показал союзникам, что полагаться на него опасно.

Елена Черненко