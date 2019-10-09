Дональд Трамп бежит от союзников

Турция подвергла бомбардировкам позиции курдских формирований на севере Сирии и объявила о готовности к наземной операции по созданию зоны безопасности на восточном берегу Евфрата. Это стало возможным после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона больше нет перед курдами никаких обязательств, и приказал вывести американский контингент из Сирии. В отличие от Европы Москва отреагировала на эти события сдержанно, что связано с ее нежеланием занять однозначную позицию в поддержку одной из сторон конфликта — Вашингтона, Анкары, Дамаска или курдов. По мнению опрошенных “Ъ” западных экспертов, Россия в этой ситуации получает серьезные политические дивиденды: коалиция во главе с США в Сирии разваливается, при этом Вашингтон показал союзникам, что полагаться на него опасно.
Бомбить нельзя помиловать
О начале новой военной операции Турции в приграничных районах Сирии первыми сообщили в понедельник вечером ведущие региональные СМИ. По информации ливанского телеканала Al-Mayadeen, турецкие ВВС нанесли удары по штабу курдских «Сирийских демократических сил» (СДС), базирующемуся в окрестностях города Эль-Маликия в провинции Хасеке. В свою очередь, сирийская радиостанция Sham FM сообщила об артобстреле позиций СДС в пограничном районе на севере провинции Ракка.
О том, что турецкая операция на северо-востоке Сирии начнется со дня на день, стало известно в конце прошлой недели. В своем телеобращении президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении уже в ближайшие дни начать военные действия против курдских формирований.
Однако реализовать свой план президенту Эрдогану не позволяло упорное нежелание Вашингтона подставлять под удар формирования СДС — ключевых союзников США по антитеррористической коалиции.
В начале августа фактически анонсированную турецкую операцию удалось предотвратить в самый последний момент, после срочного визита в Анкару делегации Минобороны США, которая сумела убедить президента Эрдогана не начинать операцию против курдов. Сдерживающим фактором для Анкары оставалось присутствие в регионе американских военных.
Между тем главное препятствие для новой турецкой операции было устранено в минувшее воскресенье. После телефонного разговора Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом Белый дом сообщил, что американские военнослужащие будут выведены из региона.
«После наших переговоров с президентом Трампом начался процесс вывода американских войск, как и обещал господин президент»,— подтвердил в понедельник президент Эрдоган.
По сообщениям турецких источников, отвод американских военных должен завершиться в течение этой недели. Судя по всему, после этого и начнется наземная фаза силовой акции Анкары, уже третьей после операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь», проводившихся в 2016–2018 годах.
Союзники союзниками, а деньги врозь
Решение Дональда Трампа не препятствовать Анкаре стало полной неожиданностью для его администрации и застало врасплох Пентагон. В начале года сам господин Трамп пригрозил «истощить Турцию экономически, если она ударит по курдам», и до последнего времени США придерживались этой линии.
В связи с этим внезапное изменение позиции главы Белого дома вызвало резкое неприятие в Конгрессе США, причем не только демократов, добивающихся импичмента президента, но и республиканцев. «Стремительный вывод американских войск из Сирии пойдет на пользу лишь России, Ирану и режиму Асада. И это увеличит риск того, что "Исламское государство" (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в РФ.— “Ъ”) и другие террористические группировки перегруппируются»,— заявил лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл.
Учитывая, что договоренности с Анкарой грозят вызвать в Вашингтоне новую политическую бурю, в серии новых твитов Дональд Трамп попытался обосновать логику своего решения. «Курды воевали вместе с нами, но мы платили за это огромные деньги и предоставляли им снаряжение. Они воюют с Турцией десятилетиями. Я не давал начаться этому противостоянию почти три года, но для нас настало время выйти из этих нелепых бесконечных войн, многие из которых племенные, и вернуть наших солдат домой»,— написал господин Трамп.
«Теперь всю ответственность за боевиков ИГ, захваченных в регионе США за последние два года, будет нести Турция»,— сообщил глава Белого дома.
Впрочем, позднее Дональд Трамп оставил новую запись в Twitter, пригрозив «уничтожить экономику Турции», если Анкара совершит «непозволительные» действия. «Если Турция сделает что-либо, что я при своей большой и исключительной мудрости сочту непозволительным, я полностью уничтожу и сотру экономику Турции (я такое раньше делал)!» — предупредил Дональд Трамп, не уточнив, о каких действиях может идти речь.
А меньше чем через сутки после этой угрозы Дональд Трамп как ни в чем не бывало сообщил, что президент Эрдоган прибудет в США 13 ноября в качестве его гостя, и назвал Анкару одним из ведущих партнеров. После этого его позиция стала выглядеть еще более непоследовательной.
«Дональд Трамп попал в сложную ситуацию. Его двойственные сигналы, с одной стороны, поощряющие операцию Анкары, а с другой — угрожающие туркам, не дают американским военным ясности, как себя вести в этой ситуации и как очертить границы дозволенного для Турции. При этом в Конгрессе формируется двухпартийный консенсус критиков главы Белого дома, в то время как лидеры курдов уже заявили, что "США нанесли им удар в спину"»,— комментирует по просьбе “Ъ” ситуацию старший научный сотрудник МГИМО Максим Сучков.
Действия Дональда Трампа обескуражили и его евроатлантических союзников. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини высказалась жестко: «Военные действия на северо-востоке Сирии усугубят страдания гражданского населения, подорвут текущую работу глобальной коалиции по борьбе с "Даиш" (арабское название ИГ) и еще больше осложнят перспективы политического процесса под руководством ООН по достижению мира в стране».
На этом фоне в Москве отреагировали на ситуацию гораздо более сдержанно. Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, Москва допускает «действия Турции по обеспечению собственной безопасности». «Имеется в виду противодействие террористическим элементам, которые могут укрываться на территории Сирии. Но в первую очередь мы говорим о том, что необходимо соблюдать территориальную и политическую целостность Сирии»,— заявил господин Песков.
Турция начинает, Россия выигрывает
По мнению опрошенных “Ъ” экспертов, ситуация в Сирии будет иметь далеко идущие последствия как для позиций президентов Трампа и Эрдогана внутри своих стран, так и для международной коалиции в Сирии во главе с США. При этом одной из главных выигравших сторон собеседники “Ъ” называют Россию.
«Два сильных лидера Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган предпринимают в Сирии действия, призванные прежде всего укрепить их позиции у себя дома.
Дональд Трамп реализует свое давнее обещание "вернуть наших парней домой", а Реджеп Тайип Эрдоган намерен сделать так, чтобы "между сирийскими курдами и турецкими курдами больше не было никакой связи",— заявил “Ъ” бывший посол ЕС в Турции и Сирии Марк Пьерини.— Новым фактором станет еще больший подрыв доверия к Турции со стороны союзников по НАТО, что играет на руку Кремлю. Кроме того, возникает вопрос, что теперь будет с тысячами джихадистов, которые пока находятся в руках сирийских курдов, но могут быть выпущены на свободу и стать проблемой для арабских и европейских стран»,— говорит господин Пьерини.
«Сдав курдских союзников, Дональд Трамп полностью перевернул ситуацию, сделав ее уравнением со многими неизвестными. Однако этот шаг нельзя считать неожиданным — перед президентскими выборами 2020 года главе Белого дома важно продемонстрировать избирателям, что он ставит их интересы во главу угла, возвращая американцев домой, не тратя попусту деньги налогоплательщиков и требуя более активных действий со стороны союзников»,— согласен базирующийся в Каире редактор регионального сайта ArabDigest.org Хью Майлз.
«Действия президента Трампа вызовут леденящий страх в стане американских союзников в регионе, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ, которые, глядя на пример курдов, теперь будут вынуждены гадать, в какой степени и они могут полагаться на президента Трампа. В этой ситуации президент Путин выглядит лучше, чем когда-либо: как тот, на кого можно реально положиться»,— резюмирует Хью Майлз.
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