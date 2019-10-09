Дональд Трамп бежит от союзников

Турция подвергла бомбардировкам позиции курдских формирований на севере Сирии и объявила о готовности к наземной операции по созданию зоны безопасности на восточном берегу Евфрата. Это стало возможным после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона больше нет перед курдами никаких обязательств, и приказал вывести американский контингент из Сирии. В отличие от Европы Москва отреагировала на эти события сдержанно, что связано с ее нежеланием занять однозначную позицию в поддержку одной из сторон конфликта — Вашингтона, Анкары, Дамаска или курдов. По мнению опрошенных “Ъ” западных экспертов, Россия в этой ситуации получает серьезные политические дивиденды: коалиция во главе с США в Сирии разваливается, при этом Вашингтон показал союзникам, что полагаться на него опасно.

Бомбить нельзя помиловать

О начале новой военной операции Турции в приграничных районах Сирии первыми сообщили в понедельник вечером ведущие региональные СМИ. По информации ливанского телеканала Al-Mayadeen, турецкие ВВС нанесли удары по штабу курдских «Сирийских демократических сил» (СДС), базирующемуся в окрестностях города Эль-Маликия в провинции Хасеке. В свою очередь, сирийская радиостанция Sham FM сообщила об артобстреле позиций СДС в пограничном районе на севере провинции Ракка.

О том, что турецкая операция на северо-востоке Сирии начнется со дня на день, стало известно в конце прошлой недели. В своем телеобращении президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении уже в ближайшие дни начать военные действия против курдских формирований.

На протяжении всего года в Анкаре постоянно звучали угрозы в адрес сирийских курдов, а переброска военной техники к границе началась еще в июле.

Однако реализовать свой план президенту Эрдогану не позволяло упорное нежелание Вашингтона подставлять под удар формирования СДС — ключевых союзников США по антитеррористической коалиции.

В начале августа фактически анонсированную турецкую операцию удалось предотвратить в самый последний момент, после срочного визита в Анкару делегации Минобороны США, которая сумела убедить президента Эрдогана не начинать операцию против курдов. Сдерживающим фактором для Анкары оставалось присутствие в регионе американских военных.

Между тем главное препятствие для новой турецкой операции было устранено в минувшее воскресенье. После телефонного разговора Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом Белый дом сообщил, что американские военнослужащие будут выведены из региона.

«После наших переговоров с президентом Трампом начался процесс вывода американских войск, как и обещал господин президент»,— подтвердил в понедельник президент Эрдоган.

По сообщениям турецких источников, отвод американских военных должен завершиться в течение этой недели. Судя по всему, после этого и начнется наземная фаза силовой акции Анкары, уже третьей после операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь», проводившихся в 2016–2018 годах.

Союзники союзниками, а деньги врозь

Решение Дональда Трампа не препятствовать Анкаре стало полной неожиданностью для его администрации и застало врасплох Пентагон. В начале года сам господин Трамп пригрозил «истощить Турцию экономически, если она ударит по курдам», и до последнего времени США придерживались этой линии.

В связи с этим внезапное изменение позиции главы Белого дома вызвало резкое неприятие в Конгрессе США, причем не только демократов, добивающихся импичмента президента, но и республиканцев. «Стремительный вывод американских войск из Сирии пойдет на пользу лишь России, Ирану и режиму Асада. И это увеличит риск того, что "Исламское государство" (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в РФ.— “Ъ”) и другие террористические группировки перегруппируются»,— заявил лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл.

Учитывая, что договоренности с Анкарой грозят вызвать в Вашингтоне новую политическую бурю, в серии новых твитов Дональд Трамп попытался обосновать логику своего решения. «Курды воевали вместе с нами, но мы платили за это огромные деньги и предоставляли им снаряжение. Они воюют с Турцией десятилетиями. Я не давал начаться этому противостоянию почти три года, но для нас настало время выйти из этих нелепых бесконечных войн, многие из которых племенные, и вернуть наших солдат домой»,— написал господин Трамп.

По его словам, США не намерены впредь поддерживать курдов «за счет той огромной цены, которую должен платить американский налогоплательщик».

«Теперь всю ответственность за боевиков ИГ, захваченных в регионе США за последние два года, будет нести Турция»,— сообщил глава Белого дома.

Впрочем, позднее Дональд Трамп оставил новую запись в Twitter, пригрозив «уничтожить экономику Турции», если Анкара совершит «непозволительные» действия. «Если Турция сделает что-либо, что я при своей большой и исключительной мудрости сочту непозволительным, я полностью уничтожу и сотру экономику Турции (я такое раньше делал)!» — предупредил Дональд Трамп, не уточнив, о каких действиях может идти речь.

А меньше чем через сутки после этой угрозы Дональд Трамп как ни в чем не бывало сообщил, что президент Эрдоган прибудет в США 13 ноября в качестве его гостя, и назвал Анкару одним из ведущих партнеров. После этого его позиция стала выглядеть еще более непоследовательной.

«Дональд Трамп попал в сложную ситуацию. Его двойственные сигналы, с одной стороны, поощряющие операцию Анкары, а с другой — угрожающие туркам, не дают американским военным ясности, как себя вести в этой ситуации и как очертить границы дозволенного для Турции. При этом в Конгрессе формируется двухпартийный консенсус критиков главы Белого дома, в то время как лидеры курдов уже заявили, что "США нанесли им удар в спину"»,— комментирует по просьбе “Ъ” ситуацию старший научный сотрудник МГИМО Максим Сучков.

Действия Дональда Трампа обескуражили и его евроатлантических союзников. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини высказалась жестко: «Военные действия на северо-востоке Сирии усугубят страдания гражданского населения, подорвут текущую работу глобальной коалиции по борьбе с "Даиш" (арабское название ИГ) и еще больше осложнят перспективы политического процесса под руководством ООН по достижению мира в стране».

На этом фоне в Москве отреагировали на ситуацию гораздо более сдержанно. Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, Москва допускает «действия Турции по обеспечению собственной безопасности». «Имеется в виду противодействие террористическим элементам, которые могут укрываться на территории Сирии. Но в первую очередь мы говорим о том, что необходимо соблюдать территориальную и политическую целостность Сирии»,— заявил господин Песков.

Турция начинает, Россия выигрывает

По мнению опрошенных “Ъ” экспертов, ситуация в Сирии будет иметь далеко идущие последствия как для позиций президентов Трампа и Эрдогана внутри своих стран, так и для международной коалиции в Сирии во главе с США. При этом одной из главных выигравших сторон собеседники “Ъ” называют Россию.

«Два сильных лидера Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган предпринимают в Сирии действия, призванные прежде всего укрепить их позиции у себя дома.

Дональд Трамп реализует свое давнее обещание "вернуть наших парней домой", а Реджеп Тайип Эрдоган намерен сделать так, чтобы "между сирийскими курдами и турецкими курдами больше не было никакой связи",— заявил “Ъ” бывший посол ЕС в Турции и Сирии Марк Пьерини.— Новым фактором станет еще больший подрыв доверия к Турции со стороны союзников по НАТО, что играет на руку Кремлю. Кроме того, возникает вопрос, что теперь будет с тысячами джихадистов, которые пока находятся в руках сирийских курдов, но могут быть выпущены на свободу и стать проблемой для арабских и европейских стран»,— говорит господин Пьерини.

«Сдав курдских союзников, Дональд Трамп полностью перевернул ситуацию, сделав ее уравнением со многими неизвестными. Однако этот шаг нельзя считать неожиданным — перед президентскими выборами 2020 года главе Белого дома важно продемонстрировать избирателям, что он ставит их интересы во главу угла, возвращая американцев домой, не тратя попусту деньги налогоплательщиков и требуя более активных действий со стороны союзников»,— согласен базирующийся в Каире редактор регионального сайта ArabDigest.org Хью Майлз.

«Действия президента Трампа вызовут леденящий страх в стане американских союзников в регионе, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ, которые, глядя на пример курдов, теперь будут вынуждены гадать, в какой степени и они могут полагаться на президента Трампа. В этой ситуации президент Путин выглядит лучше, чем когда-либо: как тот, на кого можно реально положиться»,— резюмирует Хью Майлз.

Сергей Строкань