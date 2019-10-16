Байден: НАТО распадется в случае победы Трампа на выборах в 2020 году

В случае переизбрания Дональда Трампа президентом в 2020 году Североатлантический альянс разрушится, полагает кандидат в президенты США Джо Байден. Бывший вице-президент и кандидат от Демократической партии США считается основным конкурентом господина Трампа на ближайших президентских выборах.

«Если он (Дональд Трамп.— “Ъ”) будет переизбран, я обещаю вам, не будет никакого НАТО... У нас будут настоящие проблемы»,— сказал господин Байден, выступая на дебатах кандидатов в президенты от демократов.

Бывший вице-президент назвал главу Белого дома эксцентричным, сумасшедшим президентом, который «ни черта не знает о внешней политике и действует из страха за свое собственное переизбрание». Также Джо Байден отметил, что его конкурент не раз критиковал НАТО и при этом позитивно высказывался о президенте России Владимире Путине.

Напомним, выборы президента США пройдут в ноябре 2020 года. Основными кандидатами на выдвижение на выборы от демократов сейчас являются Джо Байден и Элизабет Уоррен. Согласно результатам опросов, господин Байден начал терять свои позиции в связи с недавним «украинским скандалом», поводом к которому стал телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Одной из тем президентской беседы стала деятельность на Украине сына Джо Байдена.

О том, почему противостояние демократов и республиканцев грозит вылиться в конституционный кризис,— в материале “Ъ”.