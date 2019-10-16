Канада приостановила продажу оружия Турции

Министерство иностранных дел Канады сообщило о временной приостановке поставок вооружения в Турцию в ответ на действия Анкары на севере Сирии, передает телеканал France24. В заявлении говорится, что Оттава решительно осуждает военное вторжение.

«Эти односторонние действия могут подорвать стабильность и без того хрупкого региона, усугубить гуманитарную ситуацию и свести на нет прогресс, достигнутый Глобальной коалицией против “Исламского государства” (ИГ, организация запрещена в РФ.— “Ъ”), членом которой является Турция»,— говорится в заявлении МИД Канады. Отмечается, что в 2018 году продажи оружия Канады в Турцию составили около $87 млн.

Напомним, 9 октября Турция объявила о начале операции «Источник мира» в Сирии. Страны—члены Евросоюза осудили военную операцию и договорились координировать политику по поставкам оружия в страну. Запрет на экспорт оружия всеми странами ЕС они, однако, не ввели. О приостановке поставок оружия также сообщали Франция и Германия. Администрация США в ответ на действия Анкары ввела санкции против двух турецких министерств и нескольких членов высшего руководства страны, а также повысила экспортные пошлины на турецкую сталь. В ответ Турция заявила о том, что не намерена прекращать операцию, несмотря на усиление давления со стороны западных союзников.

Подробнее о ситуации читайте в материале “Ъ” «Турецкую сталь испытают на прочность».