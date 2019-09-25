Как США отказывали делегациям в визах

В сентябре 2013 года Соединенные Штаты отказали в визах нескольким членам делегации Венесуэлы для участия в Генассамблее ООН. Президент Николас Мадуро посетовал в ответ: «США не являются владельцами ООН. Соединенные Штаты обязаны дать визу каждому члену делегации, которого мы решим послать в Нью-Йорк».

В августе 2015 года США ограничили срок действия визы тремя днями спикеру Совета федерации РФ Валентине Матвиенко, которая собиралась посетить Нью-Йорк во главе российской делегации для участия в мероприятиях Межпарламентского союза. Для госпожи Матвиенко также были введены ограничения на перемещение: не более чем на 25 миль (40,2 км) от центра Манхэттена.

В октябре 2017 года США не дали визу делегации турецкого МИДа. Представители Турции должны были посетить Вашингтон, чтобы разрешить визовый кризис в отношениях двух стран. После ареста двух сотрудников консульства США в Стамбуле американские власти временно перестали выдавать визы в Турции.

В июле 2018 года США отказали в выдаче виз делегации из Палестины, которая собиралась участвовать в совещании ООН. Шестеро палестинцев должны были провести несколько встреч на высоком уровне, чтобы представить доклад о выполнении Палестиной условий ООН.

В сентябре 2018 года США отказали в выдаче виз почти половине делегации из Кении для участия в Генассамблее ООН. Визу получили только 27 человек из 60. Зампред Кенийской национальной торгово-промышленной палаты Джеймс Муреу заявил, что именно подобные визовые проблемы мешают увеличению кенийского экспорта в США.

В мае 2019 года США не выдали визы ряду российских дипломатов, которые должны были принять участие в комитете ООН по подготовке обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия 2020 года. Директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков заявил, что в случае продолжения подобных действий саму конференцию придется перенести из США в другую страну.