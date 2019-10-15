США не выдали визы 18 российским дипломатам для участия в сессии ГА ООН

США не выдали визы 18 российским дипломатам, которые должны были принять участие в сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщил заместитель постоянного представителя России в ООН Геннадий Кузьмин. Ранее сообщалось о 13 невыданных визах.

«Российская делегация не получила 18 виз. За эту неделю ни одной визы выдано не было»,— прокомментировал ситуацию господин Кузьмин (цитата по «РИА Новости»). Дипломаты, не получившие необходимые документы, были членами официальной российской делегации, сопровождавшей министра иностранных дел России Сергея Лаврова в его поездке в Нью-Йорк.

Также визу не выдали переводчику, который должен был переводить на английский язык выступления российской делегации в Шестом комитете ГА ООН.

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По словам Геннадия Кузьмина, во вторник, 15 сентября, по инициативе нескольких стран, в том числе России, в комитете ООН по сношениям со страной пребывания обсудят на закрытом заседании проблему невыдачи виз иностранным делегатам. Напомним, несколько иранских дипломатов также не получили американские визы.

Визовый скандал разразился 24 сентября, когда в день отлета господина Лаврова в Нью-Йорк выяснилось, что американское посольство не выдало визы 13 членам российской делегации, которые должны были его сопровождать.В посольстве США назвали произошедшее «частным случаем», а Москва обвинила Вашингтон в нарушении международных обязательств.

О новом дипломатическом российско-американском скандале — в материале “Ъ” «Ни виз, ни паспортов».