«Росгеология» поработала на износ

Как стало известно “Ъ”, «Росгеология» попросила правительство о докапитализации на 10,3 млрд руб., которые хочет вложить в модернизацию оборудования. Иначе, считает глава холдинга Сергей Горьков, «Росгеология» станет неконкурентоспособной. Компания и раньше просила многомиллиардную поддержку, но безуспешно. Эксперты утверждают, что существование специальной госкомпании для геологоразведки не соответствует мировой практике, но вопрос поддержки будет зависеть от приоритетов правительства.

«Росгеология» попросила первого вице-премьера, главу Минфина Антона Силуанова выделить 10,3 млрд руб. из бюджета на докапитализацию холдинга, следует из писем главы геологоразведочной компании Сергея Горькова от 29 августа и 11 октября (копии есть у “Ъ”). По словам господина Горькова, при создании «Росгеологии» в 2011 году стоимость переданных госкомпании активов, по данным отчетности, была завышена на эту сумму. Поэтому, считает топ-менеджер, холдинг «фактически недополучил производственные активы», а выделенные средства предлагает потратить на закупку оборудования. Так, 6,4 млрд руб. нужно для закупки техники для 2D-, 3D-разведки и бурения, еще 2,3 млрд руб.— для изучения сырьевой базы Мирового океана, остальное для воспроизводства твердых полезных ископаемых.

Без докапитализации «возможностей холдинга недостаточно для поддержания его конкурентоспособности», пишет глава «Росгеологии» в октябрьском письме. Так, кредитный портфель составляет более 10 млрд руб., и высокая кредитная нагрузка не позволяет провести «требуемую условиями рынка модернизацию основных производственных фондов» за счет собственных и заемных средств. Еще в январе бывший глава «Росгеологии» Роман Панов упоминал об обновлении фонда буровых установок по твердым полезным ископаемым, а упор в текущем году предполагалось сделать на вложениях в сейсмическое оборудование.

С апреля новым гендиректором стал Сергей Горьков, и это его первая прямая просьба об увеличении финансирования.

На конец 2018 года кредитный портфель «Росгеологии» составлял около 6 млрд руб., из них 4,65 млрд руб. нужно было погасить в течение года при EBITDA в 2,7 млрд руб. На счетах компании было 4 млрд руб.

Источник “Ъ” в «Росгеологии» отрицает проблемы с банковскими займами: «Объем свободного невыбранного лимита, открытого банками, составляет около 40%». В «Росгеологии» “Ъ” не стали комментировать письмо, но заявили, что износ основных производственных фондов доходит до 90% и это «существенно ограничивает возможности прироста минерально-сырьевой базы». «Компания обещает потратить средства исключительно на модернизацию стратегически необходимого оборудования»,— заключили там. В Минфине, Минприроды не ответили “Ъ”.

С помощью приобретения нового оборудования «Росгеология» обещает увеличить качество и объем геологоразведочных работ, пишет Сергей Горьков. Компания намерена за десять лет найти до 90 перспективных участков на нефть и газ и до 40 участков по твердым полезным ископаемым. Государство может при их продаже на аукционах заработать до 470 млрд руб., оценивает Сергей Горьков. Сама «Росгеология» вернет в бюджет вложенные средства за восемь лет (при ставке дисконтирования в 17%) за счет роста дивидендов и налогов.

Компания и при руководстве Романа Панова получала господдержку, например, льготные займы от ФРП на покупку буровых установок на 2 млрд руб., госсубсидию на ремонт НИС «Бавенит» в 600 млн руб. Кроме того, компания является единственным исполнителем госзаказа на воспроизводство минерально-сырьевой базы, получая без конкурса контракты Роснедр, хотя, по словам собеседников “Ъ”, едва справляется с объемами. Источник “Ъ”, близкий к Минприроды, отмечает, что ситуация с выполнением госзаказа ухудшилась и компания нуждается в финансировании. За нарушения в исполнении контрактов «Росгеология» неоднократно подвергалась критике Счетной палаты. Роман Панов также просил более масштабной поддержки от государства, но безуспешно. Сергей Горьков уже пытался расширить финансирование «Росгеологии» за счет средств на развитие Арктики (около 300 млрд руб. за 25 лет), но дальнейшего хода инициатива так и не получила.

Мировой опыт подразумевает, что геологоразведкой занимаются добывающие компании, они же берут на себя соответствующие обязательства, считает Дмитрий Маринченко из Fitch, а существование отдельной госкомпании в РФ скорее исключение. Если у государства стоит задача поддерживать холдинг, то необходимо, чтобы геофизическое оборудование соответствовало современным требованиям, добавляет Карен Дашьян из Advance Capital. На конец 2018 года финансовое положение компании выглядело неплохо, считает аналитик АКРА Василий Танурков: соотношение чистового долга к EBITDA составляло меньше 1. При этом 10 млрд руб. действительно солидная сумма для компании с учетом того, что капзатраты держатся на уровне EBITDA, замечает он.

Дмитрий Козлов