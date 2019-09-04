«Росгеология» спешит на платформу

Как выяснил “Ъ”, Минэнерго рассматривает возможность создания на базе «Росгеологии» госкорпорации, которая займется координацией работы частных компаний на шельфе. Через нее предполагается сохранить контроль над лицензиями на шельфе, даже если доступ частных инвесторов к нему будет облегчен. Эксперты сомневаются, что возможностей «Росгеологии» достаточно для работы на шельфе: ей потребуется финансирование, источники которого неясны.

«Росгеология» может стать госкорпорацией для управления нераспределенными шельфовыми лицензиями в Арктике. Рассмотреть такой вариант в проекте доклада (копия есть у “Ъ”) президенту РФ Владимиру Путину предлагает глава Минэнерго Александр Новак. Документ подготовлен как ответ на обращение вице-премьера Юрия Трутнева, который в июле предложил президенту создать госкомпанию-оператора для расширения доступа частных инвесторов к арктическому шельфу.

По мнению господина Трутнева, распределение участков на шельфе должно быть схожим с норвежской моделью, за госкомпанией предлагается оставить долю 30%.

Но в Минэнерго предлагают более консервативный вариант: у специально созданной шельфовой госкорпорации либо у привлеченной к управлению лицензиями «Росгеологии» должно остаться не менее 50% в проектах на шельфе. В самом министерстве на запрос “Ъ” не ответили.

Сейчас лицензии на шельф могут получить лишь структуры «Роснефти» и «Газпрома», но закон не запрещает им привлекать миноритарных частных игроков, в том числе и иностранцев. «Роснефть» уже создавала такие СП с Eni, ExxonMobil и Equinor, но проекты остановились из-за санкций. В «Росгеологии» отказались от комментариев.

Правительство решило либерализовать доступ к шельфу, следует из протокола совещания вице-премьеров Юрия Трутнева и Дмитрия Козака 26 августа, но условия доступа для частных инвесторов пока неясны. В частности, согласно протоколу, министерствам поручено проработать идею «наделения специальной государственной компании функциями по координации работы» частных недропользователей на шельфе. При этом Минэнерго в проекте доклада президенту отмечает, что создаваемая «шельфовая» госкорпорация будет подвержена таким же секторальным санкциям, что и существующие игроки. Кроме того, для ее создания с нуля нет бюджетных средств. Среди других проблем министерство отмечает отсутствие достаточного количества квалифицированных кадров для работы на шельфе.

«Росгеология» давно пытается получить статус госкорпорации, который может позволить ей добиться увеличения госфинансирования.

Несколько собеседников “Ъ” в отрасли отмечают, что, несмотря на наличие госзаказа, финансовое положение «Росгеологии» ухудшилось, что приводит к неисполнению контрактов.

Сейчас холдинг предлагает создать госпрограмму по геологоразведке в Арктике, в рамках которой хочет получить 300 млрд руб. из бюджета и ФНБ, но пока решения нет. Создание арктической программы в ходе госкомиссии в июле поддержал Юрий Трутнев, отметивший «неудовлетворительную» работу Минприроды по разведке арктических месторождений.

По мнению главы консультационного центра «Гекон» Михаила Григорьева, перед созданием шельфовой госкорпорации надо понимать, какие задачи она будет выполнять. Например, в случае «Росгеологии» госкомпания может осуществлять геофизические, геохимические, инженерно-геологические и иные работы с помощью имеющегося флота, но для перехода на поисково-оценочное и разведочное бурение нет мощностей, отмечает господин Григорьев. При создании отдельной шельфовой компании необходимо в первую очередь решить проблему нехватки отечественных буровых платформ. Учитывая низкие для рентабельного освоения цены на нефть и наличие санкционных ограничений, добавляет эксперт, трудно ожидать повышения привлекательности российского шельфа в ближайшей перспективе.

Дмитрий Козлов