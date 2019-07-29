«Росгеология» просится в арктическую разведку

Как стало известно “Ъ”, «Росгеология» предлагает создать новую госпрограмму по геологической разведке в Арктике для «возрождения Севморпути». Объем ее финансирования в 2020–2024 годах может составить почти 90 млрд руб. и еще около 200 млрд руб.— до 2045 года. В качестве источников средств госкомпания предлагает средства бюджета и Фонда национального благосостояния. Это одна из первых инициатив нового главы «Росгеологии» Сергея Горькова, которая совпала с выпадом вице-премьера Юрия Трутнева против Минприроды относительно медленной разведки месторождений в Арктике.

«Росгеология» предлагает правительству разработать до 1 октября проект госпрограммы по геологическому изучению Арктики для воспроизводства минерально-сырьевой базы и «возрождения Севморпути». Это следует из презентации (есть у “Ъ”) главы госкомпании Сергея Горькова, подготовленной к заседанию госкомиссии по Арктике 25 июля. В рамках госпрограммы «Росгеология» с 2020 по 2024 год хочет получить 89,3 млрд руб., затем в 2024–2035 годах — 104,6 млрд руб. и еще 98,6 млрд руб. до 2045 года включительно. По мнению господина Горькова, источниками финансирования должны стать Фонд национального благосостояния (ФНБ) и бюджет РФ.

По мере того как размер ФНБ стремительно приближается к определенному законом уровню 7% ВВП, сверх которого эти дополнительные нефтегазовые доходы можно будет тратить, борьба за их распределение становится все более активной (см. стр. 1). Господин Горьков, который возглавил «Росгеологию» в апреле, в презентации отмечает, что «значительная» ресурсная база в Арктике «не в полной мере вовлечена в освоение», а действующая до 2024 года госпрограмма по воспроизводству и использованию природных ресурсов «не позволяет решить задачу возрождения СМП и ускорения социально-экономического развития Арктики». Имеющиеся разведанные запасы и оцененные ресурсы твердых полезных ископаемых не позволят обеспечить загрузку СМП даже с учетом обеспечивающих грузов, считает госкомпания.

Основными мероприятиями госпрограммы на первом этапе для «Росгеологии» могут стать региональная разведка углеводородов (28 млрд руб.) и параметрическое бурение (55 млрд руб.), на втором этапе к ним добавятся поисково-оценочные работы (28,7 млрд руб.), третий же этап в большей степени предполагает бурение, поиск и оценку, в меньшей — региональное изучение. В «Росгеологии» заявили “Ъ”, что для разработки программы будет создана рабочая группа, от подробных комментариев в компании отказались. В Минприроды и Минвостокразвития не ответили “Ъ”.

Создание арктической программы в ходе госкомиссии поддержал вице-премьер Юрий Трутнев (курирует Арктику), отметивший «неудовлетворительную» работу Минприроды по разведке арктических месторождений. «Денег выделяется мало, и геологоразведка осуществляется в недостаточном объеме, месторождения не осваиваются»,— сказал чиновник.

«Росгеология» уже получает госконтракты, выступая единственным исполнителем подпрограммы «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» (около 30 млрд руб.). Но даже с нынешним объемом заказа компания допускает неисполнение условий госконтрактов, что неоднократно фиксировали Роснедра и Счетная палата. Также источники “Ъ” утверждают, что компания сама не справлялась с проведением сейсмики на шельфе, привлекая китайцев. При этом стремление «Росгеологии» добиться приоритетного статуса в геологоразведке недр уже приводило к конфликтам с недропользователями.

В «Востокугле» Дмитрия Босова, который собирается добывать уголь на Таймыре, заявили “Ъ”, что не рассчитывают на предложенную «Росгеологией» госпрограмму, но она «нужна стране». В «Роснефти», «Газпром нефти», «Норникеле» не предоставили комментариев.

С учетом обновления управленческой команды в «Росгеологии» поиск новых путей развития с выходом в менее изученные регионы логичен, полагает замглавы исследовательского центра ЦСР Дмитрий Касаткин. Но даже если работы «Росгеологии» приведут к открытию месторождений, добавляет он, крупным недропользователям все равно, скорее всего, придется осуществлять доразведку.

Дмитрий Козлов, Евгений Зайнуллин