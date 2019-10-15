«Росатом» зарядится в Чили

Uranium One Group (принадлежит «Росатому») планирует купить 51% в проекте разработки крупнейшего месторождения лития на севере Чили, который сейчас принадлежит канадской компании Wealth Minerals. Если контракт подпишут, «Росатом» сможет приобретать 100% произведенного на месторождении металла. Литий нужен госкорпорации при производстве аккумуляторов для электромобилей, на продаже батарей «Росатом» хочет заработать до 20 млрд руб. в год. «Росатом», считают эксперты, хочет обеспечить себя дешевым сырьем, получив существенную скидку на металл с подконтрольного месторождения.

«Росатом» займется разработкой чилийского месторождения лития, обеспечивающего около трети мирового выпуска этого металла. 15 октября Uranium One Group (U1G, объединяет зарубежные уранодобывающие активы «Росатома») подписала меморандум о взаимопонимании с канадской Wealth Minerals Ltd (WML, занимается разведкой минеральных ресурсов). Согласно договоренностям, U1G сможет купить 51% проекта WML в чилийской пустыне Атакама после проведения оценки проекта (due diligence).

WML управляет одним участком в Атакаме, его площадь — 51,1 тыс. га, сообщается на сайте канадской компании. Если стороны договорятся о цене, получат необходимые разрешения и заключат сделку, то U1G сможет покупать весь добытый на участке в Атакаме литий, говорится в объявлении WML. В сообщении не приводится оценка ресурсов, но из материалов WML следует, что инвестиции в проект до стадии добычи оценивались в $15,6 млн.

«Росатом» заинтересовался месторождением в Чили, потому что планирует производить аккумуляторы из лития, считая «это направление перспективным на современном энергетическом рынке», сообщил “Ъ” представитель госкорпорации.

Сейчас разработкой батарей для транспорта занимаются два предприятия топливной компании ТВЭЛ «Росатома» — Новосибирский завод химконцентратов и НПО «Центротех». Они планируют начать серийное производство батарей с 2021 года. А к 2025 году ТВЭЛ надеется продавать аккумуляторы на 15–20 млрд руб. в год, рассказывал ранее вице-президент ТВЭЛ по развитию бизнесов общепромышленной деятельности Андрей Андрианов.

«Росатому» эта сделка может быть нужна для того, чтобы обеспечить себя дешевым сырьем, считает Максим Худалов из АКРА. В 2016–2018 годах произошел бурный рост цен на литий из-за спроса со стороны производителей электромобилей, стоимость карбоната лития превышала $22,8 тыс. за тонну. Но за последний год из-за профицита лития цены упали до уровня $9–10 тыс. за тонну, рассказывает аналитик. Получив контрольную долю в проекте, U1G сможет покупать чилийский литий почти по себестоимости — по $2–3 тыс. за тонну, считает господин Худалов.

Полина Смертина