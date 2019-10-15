«Росатом» зарядится в Чили

Uranium One Group (принадлежит «Росатому») планирует купить 51% в проекте разработки крупнейшего месторождения лития на севере Чили, который сейчас принадлежит канадской компании Wealth Minerals. Если контракт подпишут, «Росатом» сможет приобретать 100% произведенного на месторождении металла. Литий нужен госкорпорации при производстве аккумуляторов для электромобилей, на продаже батарей «Росатом» хочет заработать до 20 млрд руб. в год. «Росатом», считают эксперты, хочет обеспечить себя дешевым сырьем, получив существенную скидку на металл с подконтрольного месторождения.
«Росатом» займется разработкой чилийского месторождения лития, обеспечивающего около трети мирового выпуска этого металла. 15 октября Uranium One Group (U1G, объединяет зарубежные уранодобывающие активы «Росатома») подписала меморандум о взаимопонимании с канадской Wealth Minerals Ltd (WML, занимается разведкой минеральных ресурсов). Согласно договоренностям, U1G сможет купить 51% проекта WML в чилийской пустыне Атакама после проведения оценки проекта (due diligence).
WML управляет одним участком в Атакаме, его площадь — 51,1 тыс. га, сообщается на сайте канадской компании. Если стороны договорятся о цене, получат необходимые разрешения и заключат сделку, то U1G сможет покупать весь добытый на участке в Атакаме литий, говорится в объявлении WML. В сообщении не приводится оценка ресурсов, но из материалов WML следует, что инвестиции в проект до стадии добычи оценивались в $15,6 млн.
Сейчас разработкой батарей для транспорта занимаются два предприятия топливной компании ТВЭЛ «Росатома» — Новосибирский завод химконцентратов и НПО «Центротех». Они планируют начать серийное производство батарей с 2021 года. А к 2025 году ТВЭЛ надеется продавать аккумуляторы на 15–20 млрд руб. в год, рассказывал ранее вице-президент ТВЭЛ по развитию бизнесов общепромышленной деятельности Андрей Андрианов.
«Росатому» эта сделка может быть нужна для того, чтобы обеспечить себя дешевым сырьем, считает Максим Худалов из АКРА. В 2016–2018 годах произошел бурный рост цен на литий из-за спроса со стороны производителей электромобилей, стоимость карбоната лития превышала $22,8 тыс. за тонну. Но за последний год из-за профицита лития цены упали до уровня $9–10 тыс. за тонну, рассказывает аналитик. Получив контрольную долю в проекте, U1G сможет покупать чилийский литий почти по себестоимости — по $2–3 тыс. за тонну, считает господин Худалов.
По данным “Ъ”, Минэнерго предлагает перенести ввод нескольких энергоблоков АЭС, чтобы не допустить роста цен на электроэнергию выше инфляции. «Росатом» в целом готов пойти на это по третьему и четвертому блокам Ленинградской АЭС-2. Но госкорпорация не хочет переносить с 2025 года ввод первого блока Курской АЭС-2 по новому проекту ВВЭР-ТОИ, поскольку его запуск необходим для обеспечения экспорта станций такого типа. При этом «Росатом» уже перенес на год ввод второго энергоблока на Ленинградской АЭС-2, что снизит цену на мощность в 2020 году на 2% и позволит потребителям сэкономить 50,4 млрд руб.
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