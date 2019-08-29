АЭС подождут инфляции

По данным “Ъ”, Минэнерго предлагает перенести ввод нескольких энергоблоков АЭС, чтобы не допустить роста цен на электроэнергию выше инфляции. «Росатом» в целом готов пойти на это по третьему и четвертому блокам Ленинградской АЭС-2. Но госкорпорация не хочет переносить с 2025 года ввод первого блока Курской АЭС-2 по новому проекту ВВЭР-ТОИ, поскольку его запуск необходим для обеспечения экспорта станций такого типа. При этом «Росатом» уже перенес на год ввод второго энергоблока на Ленинградской АЭС-2, что снизит цену на мощность в 2020 году на 2% и позволит потребителям сэкономить 50,4 млрд руб.

Минэнерго предлагает перенести вводы нескольких перспективных атомных энергоблоков «Росэнергоатома» (РЭА, входит в «Росатом», владеет российскими АЭС), чтобы «не допустить увеличения экономической нагрузки и роста цены на мощность на оптовом энергорынке», следует из протокола совещания в министерстве от 8 июля (есть у “Ъ”). Речь идет о планируемых к запуску в 2025 году первом энергоблоке на Курской АЭС-2 и третьем энергоблоке на Ленинградской АЭС-2 (ЛАЭС-2). Кроме того, как писал “Ъ” 8 августа, предлагается отложить запуск реактора на быстрых нейтронах БН-1200 на Белоярской АЭС, который был запланирован на 2032 год.

Новые атомные энергоблоки строятся в РФ по договорам на поставку мощности (ДПМ), гарантирующих возврат инвестиций за счет повышенных платежей потребителей, часть средств на них также выделял бюджет. Выплаты по ДПМ для АЭС идут не менее 20 лет, базовая доходность — 10,5%. Основной объем мощности по этим инвестконтрактам уже построен.

Ввод новых блоков АЭС традиционно повышает фактическую цену на мощность на энергорынке, что вызывает недовольство потребителей. Как следует из расчетов «Совета рынка» (регулятор энергорынков), платежи по «старым» ДПМ АЭС будут резко расти с 2020 года и достигнут пика в 235,7 млрд руб. в 2030 году, после чего начнут плавно снижаться. По оценке Владимира Скляра из «ВТБ Капитала», на АЭС и ГЭС приходится до 10% всех платежей по ДПМ, поэтому перенос вводов новых АЭС — это механизм регулирования роста цен на номинально либерализованном рынке. «Неввод передовых АЭС в России становится фактически методом поддержки потребителей»,— замечает аналитик. Условия новых ДПМ для АЭС еще обсуждаются, в них может быть снижена доходность и удвоен срок окупаемости. В рамках этих контрактов на строительство новых блоков планируется направить еще 880 млрд руб.

Согласно протоколу Минэнерго, «Росатом» допускает возможность переноса сроков ввода блока БН-1200 на Белоярской АЭС за пределы 2035 года, а также сдвига вправо запусков третьего и четвертого энергоблоков на ЛАЭС-2. Но первый энергоблок на Курской АЭС-2 уже находится в активной фазе строительства, и, как отмечает один из собеседников “Ъ”, для госкорпорации его запуск принципиален в 2025 году. Это реактор нового проекта ВВЭР-ТОИ, ввод которого необходим «Росатому» для демонстрации технологий для обеспечения экспортных продаж.

В РЭА “Ъ” уточнили, что обсуждается перенос ввода первого энергоблока Курской АЭС-2 «в привязке к корректировке прогноза роста энергопотребления в центральной полосе РФ». В компании отметили, что по третьему и четвертому энергоблокам ЛАЭС-2 пока решений нет. В РЭА отметили, что, согласно генсхеме размещения энергообъектов, пуски атомных энергоблоков привязаны к пятилеткам с возможной корректировкой сроков внутри них. Так, пуск третьего энергоблока намечен на 2020–2025 годы, четвертого энергоблока — 2026–2030 годы. В Минэнерго свои предложения дополнительно не комментировали.

По первым двум блокам ЛАЭС-2 уже заключен ДПМ. Как следует из протокола, в августе РЭА перенес начало поставки мощности со второго блока на год, до 1 февраля 2021 года. Стоимость этого блока мощностью 1,2 ГВт, по данным “Ъ”, составляет 103 млрд руб. Сдвиг сроков не приведет к штрафам, так как осуществлен в рамках грейс-периода, но РЭА потеряет один год оплаты по ДПМ. По расчетам «Совета рынка», это снизит цену на мощность для потребителей первой ценовой зоны (европейская часть РФ и Сибирь) на 2–2,2% в 2020 году и, соответственно, на столько же повысит ее в 2021 году. В «Сообществе потребителей энергии» в целом поддерживают перенос сроков вводов на ЛАЭС-2, поскольку это позволит не увеличивать экономическую нагрузку на бизнес. По расчетам ассоциации, перенос сроков по второму блоку сократит платеж потребителей на 50,4 млрд руб.

Татьяна Дятел