В контракт ФСИН вписывают экстрадицию Трое обвиняемых в злоупотреблении на 160 млн рублей ждут суда, а их подельник задержан во Франции

Во Франции по запросу Генпрокуратуры России задержан бывший заместитель руководителя Главного центра инженерно-технического обеспечения и связи (ГЦИТОиС) ФСИН РФ Павел Щетинин. Ему инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями. По версии следствия, господин Щетинин и его предполагаемые сообщники были причастны к заключению заведомо невыгодного для тюремного ведомства контракта более чем на 160 млн руб. на поставку компьютеров. Дело троих фигурантов направлено для утверждения обвинительного заключения в прокуратуру, тем временем надзорное ведомство в ближайшее время направит во Францию запрос на экстрадицию Павла Щетинина.

Как стало известно “Ъ”, материалы уголовного дела о злоупотреблениях при поставках компьютеров для нужд уголовно-исполнительной системы в минувшую пятницу были направлены следственными органами Следственного комитета России (СКР) в прокуратуру Москвы для утверждения обвинительного заключения. В случае положительного решения надзорного ведомства перед судом предстанут бывшие глава ГЦИТОиС Игорь Шайков, его заместитель Андрей Краснюков и глава новосибирского филиала ФГУП «НТЦ "Атлас"» (занимается защитой информации госструктур) Игорь Раскинд. Первым двоим инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), а последнему — особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Адвокат господина Раскинда Софья Гриднева подтвердила “Ъ” факт завершения расследования и добавила, что материалы дела насчитывают 130 томов, никто из троих фигурантов вины не признает.

Все они находятся под стражей в столичном СИЗО-5 («Медведь»), в спецблоке для бывших сотрудников силовых структур. Дело бывшего заместителя руководителя ГЦИТОиС Павла Щетинина после того, как он уехал за границу, было выделено в отдельное производство.

Как ранее рассказывал “Ъ”, уголовное дело по фактам очередных злоупотреблений во ФСИН было возбуждено следователями столичного главка СКР еще в марте 2017 года. В нем речь шла о заключенном в 2015 году между ФСИН и НТЦ «Атлас» контракте на поставку для нужд тюремного ведомства порядка 1,5 тыс. компьютеров. Все они, по некоторым данным, должны были поступить в Москву в распоряжение центральной базы материально-технического и военного снабжения ФСИН России, расположенной на улице Верхние Поля.

Как поясняли ранее “Ъ” источники в силовых структурах, электронное оборудование, попадающее в структуру ФСИН, за редким исключением должно проходить исследование на предмет защищенности содержащейся в нем информации.

Между тем ФГУП «НТЦ "Атлас"» на протяжении многих десятилетий является «специализированным предприятием по выполнению работ в области информационной безопасности в интересах федеральных органов государственной власти России, силовых ведомств, а также иных заказчиков». По данным источников “Ъ”, ГЦИТОиС тюремного ведомства выбрал «Атлас» не только для подтверждения степени защищенности своих компьютеров, но и как их поставщика. Сумма контракта составила 160 358 175 руб. Интересно, что договор заключался не в Москве, где уже шла масштабная проверка обоснованности ряда подобных контрактов, а в Новосибирске. Со стороны пенитенциарного ведомства в нем участвовали Андрей Краснюков и Павел Щетинин, а со стороны «Атласа» — глава местного филиала НТЦ Игорь Раскинд.

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, новосибирская сделка показалась подозрительной сотрудникам службы безопасности ФСИН. По их данным, новые компьютеры для их ведомства не имели нужной степени защиты. К изучению контракта подключились СКР и управление «М» ФСБ РФ, результатом чего и стало уголовное дело. Первым в рамках расследования под стражу в апреле 2018 года был взят господин Краснюков, а через полгода после него — Игорь Шайков и Игорь Раскинд.

Сергей Сергеев, Александр Александров