Даниил Медведев порадовал автографами

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев не сможет сыграть на турнире «ВТБ Кубок Кремля», который продолжается в московском ледовом дворце «Крылатское». Принять участие в домашнем состязании Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) невысокой категории «250» ему не позволило переутомление после выступления на престижном состязании в Шанхае, где Медведев в воскресенье сыграл свой шестой финал подряд и завоевал четвертый титул в этом году.

К новости о том, что Даниил Медведев все-таки пропустит Кубок Кремля, российских болельщиков старались готовить постепенно. Во всяком случае, о вероятности такого варианта сам теннисист заявил еще после окончания воскресного шанхайского финала против Александра Зверева. При этом не стоит забывать, что перед приездом в Шанхай Медведев пропускал турнир в Пекине, который по сравнению с Кубком Кремля имел более высокую категорию «500».

Причиной этого решения стала усталость, а также проблемы с бедром, которые россиянин испытывал еще по ходу US Open

В понедельник утром Медведев прилетел в Москву, где его встречал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Вечером того же дня он ненадолго заехал в конгресс-парк Raddison Collection Hotel на «Вечер российского тенниса», посвященный проведению 30-го Кубка Кремля. О решении отказаться от выступления в «Крылатском» Медведев объявил во вторник на специальной пресс-конференции с участием Шамиля Тарпищева и генерального директора АО «Кубок Кремля» Якова Шатхина. Журналисты, аккредитованные на турнире, уже прекрасно понимали, о чем там пойдет речь.

«Никто не знал, как я выступлю в Шанхае. Это был шестой финал подряд. Морально и физически я изможден. Как профессиональный спортсмен, не хочу выходить на корт не готовым. В какой-то степени обидно. Я очень хотел сыграть в Москве, тем более я тут каждый год показывал результаты все лучше и лучше. Но это спорт, я должен делать то, что лучше для моего тела»,— сказал Даниил Медведев, которому в ближайшие недели предстоят как минимум три важных турнира — состязание Masters 1000 в Париже (28 октября—3 ноября), Nitto ATP Finals в Лондоне (10–17 ноября) и финальная часть Кубка Дэвиса в Мадриде (18–24 ноября).

Что касается турнира категории «500», который пройдет на следующей неделе в Вене, то решение по поводу выступления там Медведев еще не принял. «Я сделаю это чуть позже, после того как посоветуюсь со своей командой»,— отметил он, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента “Ъ”.

В свою очередь, Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом “Ъ” отметил, что после прилета в Москву Медведев еще не исключал возможности выступления на Кубке Кремля, но затем все-таки был вынужден поступить иначе. «Конечно, все хотели, чтобы он сыграл дома,— сказал Тарпищев.— Мы прекрасно понимаем, насколько обидно сейчас публике, которая мечтала увидеть своего игрока, заставившего заговорить о себе весь мир. Однако по сути дела это решение абсолютно правильное. Рейтинговые очки в Москве Даниил не теряет, к тому же в любом случае важнее всего его здоровье. Если после тех нагрузок, которые он перенес в последнее время, полноценно не отдыхать, то можно сломаться в любой момент».

После окончания пресс-конференции Даниил Медведев провел автограф-сессию для нескольких сотен болельщиков. По предварительной информации, среду он проведет в Москве, после чего отправится в Вену либо домой в Монако.

Евгений Федяков