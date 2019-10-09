«Одним Даниилом Медведевым список фаворитов не ограничивается»

В субботу в Москве начинается «ВТБ Кубок Кремля» — главный российский теннисный турнир, который в этом году состоится в 30-й раз. Он впервые пройдет не в спорткомплексе «Олимпийский», закрытом на реконструкцию, а в ледовом дворце «Крылатское». Президент Федерации тенниса России (ФТР), председатель совета директоров ЗАО «Кубок Кремля» Шамиль Тарпищев в интервью корреспонденту “Ъ” Евгению Федякову рассказал о некоторых нюансах переезда турнира, а также оценил последние результаты и перспективы российских теннисистов.

— Главная особенность юбилейного Кубка Кремля — его новое место проведения. Отразился ли переезд в Крылатское на бюджете турнира?

— Конечно. По сравнению с прошлым годом он увеличился с 500 млн до 784 млн руб. В значительной степени это связано с тем, что в связи с подготовкой и проведением нашего турнира в ледовом дворце «Крылатское» прерывается работа спортшкол по конькобежному спорту, хоккею с мячом и фигурному катанию, в которых занимаются почти триста человек. Оплата их тренировок в течение примерно месяца на других спортивных базах ложится на нас, отсюда серьезное увеличение сметы. К тому же мы задействуем второй крупный объект — расположенный неподалеку велотрек, на котором уложены четыре тренировочных корта. Ну и общая инфляция, разумеется, сказывается.

— Ледовое покрытие арены, как и планировалось, не растапливалось?

— Нет. Это потребовало бы еще большего увеличения расходов и времени на подготовку зала. Поэтому был сооружен специальный настил, на который затем укладывали сами корты. Их покрытие — TPS (Tennis Professional Surface.— “Ъ”) российского производства, кстати, остается прежним.

— Не опасаетесь, что теннисистам и зрителям будет прохладно?

— Нет. Мы уже имели опыт проведения теннисных соревнований в ледовых дворцах, в том числе в «Крылатском». В 2004 году там проходила финальная стадия Кубка федерации, а в 2013-м — полуфинал этого турнира против сборной Словакии. Поэтому ни спортсмены, ни болельщики, у которых будет возможность оставить в гардеробе верхнюю одежду, никакого дискомфорта не почувствуют. Есть, правда, другая проблема. Дело в том, что участникам турнира придется в осеннюю погоду перемещаться между двумя залами. Конечно, будет задействован специальный транспорт, но, чтобы не простудиться, спортсменам следует быть внимательными.

— Для большинства москвичей Крылатское — не ближний свет. Насколько серьезны ваши опасения по поводу заполняемости зала?

— Добиться прошлогодней посещаемости, которая за все девять дней турнира составила более 81 тыс. человек, нам не удастся. Но я не думаю, что с заполняемостью возникнут какие-то проблемы. На период проведения Кубка Кремля будут сокращены интервалы движения двух автобусных маршрутов и организовано движение специальных шаттлов от двух станций метро. Как обычно, работает наша социальная программа распределения билетов. Первые дни турнир бесплатно могут посетить студенты, пенсионеры, держатели социальных карт москвича и клиенты ВТБ. Билеты в продажу поступили в июне, и мы постарались, чтобы наши зрители смогли купить их заранее по самым выгодным ценам. Кроме того, по сравнению с «Олимпийским» мы вынужденно почти на полторы тысячи мест сократили вместимость центрального корта. Теперь она составляет 6,5 тыс. человек. Интерес к турниру хороший. Между прочим, на воскресенье 20 октября, когда пройдут оба финальных матча, еще в конце сентября все билеты были проданы.

— Какие-то специальные мероприятия в рамках празднования юбилея Кубка Кремля планируются?

— Конечно. В понедельник мы собираемся провести специальный вечер, на котором подведем некоторые итоги и будем говорить о дальнейшем развитии нашего вида спорта. Запланирована Всероссийская конференция представителей региональных федераций, несколько семинаров для тренеров, судей и организаторов турниров Российского теннисного тура, а также международный любительский турнир парламентариев. Мы будем чествовать российских победителей Кубка Кремля, а также Евгения Кафельникова и Марата Сафина, включенных в Международный теннисный зал славы. Кроме того, 17 октября в Казани состоится показательное мероприятие — «Кубок мира и добра» с участием российских и зарубежных теннисистов. Татарстан является одним из регионов, активно развивающих теннис.

— План реконструкции «Олимпийского» не предусматривает сохранения под крышей единого пространства, которое позволяло размещать там сразу несколько кортов. Таким образом, с этим залом Кубок Кремля попрощался навсегда?

— Да. Поэтому не исключено, что в «Крылатском» мы останемся минимум на три года. Во всяком случае, на данный момент проводить такой турнир, как наш, в Москве больше негде.

— Вам не обидно терять «Олимпийский»?

— Конечно, обидно, поскольку этот стадион был не просто местом проведения Кубка Кремля. В значительной степени с ним связана история всего российского тенниса, его ярчайшие достижения. Достаточно вспомнить хотя бы три финала Кубка Дэвиса с участием мировых звезд и еще два полуфинала. Да и организационно мы прикипели к этой базе, на которой давно отработали большинство чисто технических вопросов. Теперь же многое надо начинать заново.

— Возможно, сейчас в положительном смысле на турнире скажется эффект новизны?

— У меня практически нет сомнений в том, что мы проведем турнир на хорошем уровне. Но в плане организации не все складывалось просто.

— Уже много лет на повестке дня остается вопрос строительства Дворца тенниса, который должен стать частью Национального теннисного центра на Ленинградском шоссе. Металлические конструкции, которые были сооружены несколько лет назад и находятся под открытым небом, еще пригодны для дальнейшего использования?

— Сейчас как раз проводится обследование на этот счет. Принципиально же данный вопрос наконец согласован на уровне мэра Москвы Сергея Собянина при участии его заместителя по строительству Марата Хуснуллина, который нас поддержал. В мае должна возобновиться стройка, которая продлится до 2023 года. Деньги, которые выделены на эти цели, уже учтены в городском бюджете.

— А крупный теннисный центр, который по плану должен быть открыт в 2020 году в Лужниках, будет иметь какое-то отношение к федерации?

— Нет. Этот проект осуществляется исключительно по инициативе московских властей. Но после открытия центра в Лужниках мы тоже сможем использовать его в тренировочном процессе.

— Насколько устойчиво на данный момент финансовое положение ФТР?

— Ее бюджет в части спорта высших достижений — в этом году он составляет 396 млн руб.— по-прежнему обеспечивается вице-президентом федерации Андреем Бокаревым. По остальным направлениям есть проблемы. Например, я уже говорил о том, что на данный момент нам практически негде проводить централизованные сборы. Есть вопросы по научно-методическому обеспечению молодежи и использованию различных научных новаций, которые уже применяются в мире. Не говоря уже о развитии пляжного тенниса, где мировой рейтинг, кстати, возглавляет россиянин — Никита Бурмакин.

— Благодаря успехам Даниила Медведева и Карена Хачанова налицо всплеск интереса к российскому мужскому теннису. Не будете спорить, что в этом отношении Кубку Кремля повезло?

— Можно сказать и так, все-таки наша публика в первую очередь идет на своих. Хотя в принципе мы ждали этого прорыва.

— Но вы же не будете отрицать, что пять финалов подряд Медведева следует считать феноменальным достижением для теннисиста, который в январе находился в конце первой двадцатки?

— Не буду. Сохранять хорошую форму на протяжении двух месяцев подряд — чрезвычайно трудная задача. Планировать такие результаты в какой-то конкретный период нельзя в том числе и потому, что результаты молодых игроков зависят не только от уровня их игры, но и от соперников, в том числе и на ранних турнирных стадиях. Без удачи тут не обойтись. Но в принципе я еще пару лет назад не сомневался, что рано или поздно Медведев выстрелит.

— Многие иностранные специалисты считают, что в чем-то он просто уникальный теннисист. Вы тоже так думаете?

— Уникальность Медведева в его манере игры. Точнее, в том, что он много использует плоские и резаные удары, после которых мяч отскакивает очень низко, создавая проблемы для соперника. Для современного тенниса, в котором самым популярным ударом является топ-спин (крученый удар.— “Ъ”), это очень рискованный стиль. Он связан с необходимостью постоянно сохранять концентрацию внимания, что для молодых теннисистов непросто. А Медведев обладает очень высокой степенью мобилизации нервной системы, особенно в самых трудных ситуациях. Он ведь не случайно порой начинает подавать вторую подачу так же, как первую, и добивается при этом успеха. Это совершенно осознанные действия, на которые он способен вне зависимости от силы соперника. Для него сейчас практически нет неудобных оппонентов. Тяжелее всего Медведеву, пожалуй, сейчас играть с Надалем, но тому есть объективная причина. Испанец — очень моторный теннисист, он сильно накручивает мячи, и, чтобы противостоять ему, надо играть как можно ближе к задней линии, как это делает Роджер Федерер. Медведев же пока этим приемом пользуется не часто, поскольку не очень хорошо освоил его. Тем не менее в финале US Open он едва не победил Надаля, фактически играя в его любимый теннис. А это тоже дорогого стоит.

— Хватит ли Медведеву сил для того, чтобы выиграть в течение одной осени титулы в Санкт-Петербурге и Москве, что два года назад удалось боснийцу Дамиру Джумхуру?

— Во всяком случае, в Москве, как и в Питере, он наверняка снова будет играть на победу в каждом матче. Однако одним Медведевым список фаворитов не ограничивается. Я бы не сбрасывал со счетов ни Карена Хачанова с Андреем Рублевым, ни некоторых сильных иностранных игроков, в том числе двукратного чемпиона Кубка Кремля хорвата Марина Чилича.

— В чем главная причина того, что нынешний сезон дается Хачанову нелегко?

— Практически любой молодой спортсмен, прорвавшийся в первую десятку, попадает в непростую ситуацию с новым психологическим подтекстом. Если раньше он рвался вперед, зачастую играя без особого напряжения себе в удовольствие, то теперь обязан доказывать свою состоятельность в новом качестве. Думаю, что Медведев не обращает внимания на такие вещи, а вот для Хачанова они имеют значение. Подобных случаев в истории тенниса было много. Например, можно вспомнить эквадорца Николаса Лапентти, который двадцать лет назад оказался в первой десятке лишь на короткое время. Другое дело, что характер у Хачанова есть, и я надеюсь, что постепенно он исправит ситуацию. И его выход в полуфинал турнира в Пекине — хороший признак. Жаль только, что там последовало очень обидное поражение от Доминика Тима. В том матче все шло к победе Карена, но в решающий момент он все-таки не справился с напряжением, и пошли ошибки.

— Николай Давыденко, который недавно вошел в тренерский штаб Хачанова, сможет ему помочь?

— Предпосылки к этому есть. Давыденко по сравнению с Хачановым несколько иначе мыслит на корте, да и психологические типы у них разные. Кроме того, у Николая созрели определенные амбиции в тренерском деле, он позитивно настроен, и в эмоциональном плане это должно пойти Хачанову в плюс.

— Чего не хватает, чтобы выйти на уровень первой десятки третьей ракетке России Андрею Рублеву, который два года назад стоял в рейтинге выше Медведева и Хачанова?

— Умения слышать других и анализировать, чему гораздо лучше научились они. Пока в силу особенностей характера у него это не очень хорошо получается. Потенциал у Андрея большой, но ему надо раздвинуть собственные возможности. Хотя нельзя забывать, что и в прошлом сезоне, и в этом году ему пришлось бороться с травмами.

— Для вас стала сюрпризом победа над Роджером Федерером, которую Рублев одержал в августе в Цинциннати?

— Конечно. Это был день Рублева. Однако трудно отрицать, что Федерер не лучшим образом был готов к этой встрече, так как его команда, в том числе персональная аналитическая группа, сработала не лучшим образом. В итоге Рублеву удалось применить свою любимую победную тактику — задушить соперника своими активными ударами с задней линии. Этот матч лишний раз подтверждает, что Рублев способен на многое. Однако он должен понимать, что ему необходимо прибавить в разнообразии.

— Насколько высоко вы, как капитан сборной России, оцениваете ее шансы в финальной части Кубка Дэвиса, которая пройдет в Мадриде во второй половине ноября? Наши теннисисты уже пообещали, что сборная России будет бороться за победу.

— Пока бессмысленно прогнозировать то, что там может произойти. Ведь финальная часть Кубка Дэвиса начинается на следующий день после личного итогового турнира в Лондоне, где должен выступить Медведев.

— Финал в Лондоне состоится в воскресенье, уже в понедельник сборной России предстоит матч с хорватами, а во вторник — с испанцами. Неудачное расписание?

— До тех пор, пока не станет известно, какие игроки в Лондоне выйдут из групп в полуфиналы, об этом не стоит рассуждать. Хотя скамейка у нас в любом случае короткая. В идеале требуются пять спортсменов примерно одного уровня. А у нас их меньше, и проблемной выглядит парная комбинация.

— Перейдем к женскому Кубку Кремля. Если у мужчин прошлогодний чемпион Карен Хачанов, как вы уже сказали, входит в число фаворитов, то о Дарье Касаткиной сейчас этого не скажешь. В чем кроются причины ее регресса в нынешнем сезоне?

— Несомненно, в области психологии. Тренер у нее сейчас квалифицированный (испанец Карлос Мартинес.— “Ъ”). Однако для того, чтобы вывести игрока из той прострации, в которой несколько месяцев находилась Касаткина, требуется неординарное решение, а нужного человека рядом нет. Возможно, недавний выход в четвертьфинал в Пекине поможет Дарье поверить в себя. Ведь в предыдущий раз три матча подряд она выигрывала очень давно, в Москве год назад.

— На данный момент первой ракеткой России является Екатерина Александрова, занимающая место лишь в четвертом десятке мирового рейтинга. Чем объясняется спад, который налицо в российском женском теннисе? Почему у нас перестали зажигаться яркие звезды?

— Тому есть целая цепочка причин. Начинать надо с личных тренеров, которые зачастую работают с теннисистками, не учитывая их индивидуальные особенности. Акцент делается на монотонную игру справа и слева, которая напрочь убивает творчество. Отсюда массовая примитивность в игре, которая имеет место у наших девушек.

— Федерация не может повлиять на методическую составляющую тренировочного процесса?

— На данный момент у нас просто не хватает возможностей для того, чтобы единая методика применялась массово, а не в отдельных случаях. Скажем, я всегда выступал за проведение централизованных сборов. Однако по существующим правилам Министерство спорта финансирует только те сборы, которые проводятся на федеральных спортивных базах. Но у теннисистов нет таких специально подготовленных баз, а на других мы не имеем возможности проводить сборы из-за отсутствия финансирования. Получается замкнутый круг. Кроме того, возросло влияние современных технологий, а мы в силу ограниченности ресурсов и отсутствия базы не успеваем за современными тенденциями. Ну и квалифицированные тренерские кадры постепенно теряются. Специалистов старой школы остается все меньше, а новые — в том количестве, в котором надо, еще не подросли. Тем не менее я считаю, что в женском теннисе спад у нас временный. Через два-три года новые сильные теннисистки у нас появятся, поскольку готовить их легче, чем мужчин. Но вот за нынешнее поколение молодых российских спортсменок обидно. На их результатах, повторяю, сказываются ошибки в тренировочном процессе, которые были допущены ранее. Выполнение большого объема работы на тренировках без использования грамотной методики отрицательным образом сказывается на технико-тактической подготовке.

— Самая яркая российская теннисная звезда Мария Шарапова решила вместо Кубка Кремля выступить на турнире в Люксембурге. Чем вы можете это объяснить?

— Шарапова сейчас находится за пределами первой сотни и напрямую в основную сетку в Москве не попадает.

— Но в Люксембурге ей выдали wild card. Вы такую возможность не рассматривали?

— Переговоры велись, но wild card у нас меньше, чем претенденток на них. Капитан женской сборной Игорь Андреев, например, считает, что следует поощрить Наталью Вихлянцеву, которая внесла большой вклад в успех нашей команды в феврале во время группового зонального этапа Кубка федерации в Польше. И я с ним согласен. К тому же не все ясно по поводу спортивной формы Шараповой. Она явно оставляет желать много лучшего. Думаю, что вслед за турниром в Линце Мария может сняться и с турнира в Люксембурге.

— Шараповой уже тяжело претендовать на большие победы. С какой целью, на ваш взгляд, она продолжает свою карьеру?

— Думаю, что она отрабатывает контракты, по которым пока обязана продолжать свои выступления. И еще я бы не сбрасывал со счетов фактор токийской Олимпиады, где она совершенно точно еще мечтает попытать счастья.

— Но пока она далека от того, чтобы попасть в Токио по рейтингу. Вы думаете, ей по силам изменить ситуацию?

— Почему нет? На первую тридцатку рейтинга она может играть даже сейчас. Разумеется, при условии отсутствия травм. Кстати, в женском теннисе сейчас нет явного лидера, и на любом турнире возможны практически любые неожиданности. То же самое касается и Светланы Кузнецовой.

— У Кузнецовой в этом году был яркий взлет в Цинциннати, где она дошла до финала. Это может быть связано с ее психологическим настроем после запоздалого получения американской визы?

— Этому обстоятельству я бы особого значения не придавал. Просто Кузнецова на тот момент оказалась в полном порядке, в том числе и благодаря выполнению тренировочного плана, специально составленного для нее Анной Скородумовой (профессор, вице-президент ФТР.— “Ъ”). Я вообще считаю, что Кузнецовой по силам хорошо выступить на Олимпиаде. Минимум один-два турнира за сезон она способна играть здорово. Не исключаю, кстати, что в Токио удастся выставить Светлану в паре с кем-то из молодых теннисисток. А может, получится и реанимировать дуэт в составе Елены Весниной и Екатерины Макаровой, взявшей паузу из-за травмы.

— Веснина собирается возвращаться после рождения ребенка?

— Исключать этого нельзя. Разговор на данную тему у нас был. Тем более на Елену распространяется правило защищенного рейтинга WTA. Это облегчает ситуацию.

Тарпищев Шамиль Анвярович Личное дело Родился 7 марта 1948 года в Москве. Окончил Государственный центральный институт физкультуры (1970). Трижды входил в десятку сильнейших теннисистов СССР. В 1974 году стал старшим тренером сборной СССР. В 1988 году познакомился с Борисом Ельциным, позднее стал его личным тренером по теннису. В 1991–1992 годах возглавлял Федерацию тенниса СССР и СНГ. Был председателем координационного комитет по физкультуре и спорту при президенте РФ, советником президента по физкультуре и спорту. В 1994–1996 годах возглавлял Госкомитет РФ по физкультуре и туризму. В 1996 году стал советником мэра Москвы по спорту, тогда же возглавил совет директоров Кубка Кремля. В 1999 году избран президентом Всероссийской теннисной ассоциации (сейчас — Федерация тенниса РФ). Капитан сборных СССР, СНГ и РФ в Кубке Дэвиса (1974–1992, 1997 — настоящее время), одержал в этом турнире две победы (2002, 2006). Капитан сборных СССР и РФ в Кубке федерации (1978–1980, 2000–2013), одержал в этом турнире четыре победы (2004, 2005, 2007, 2008). Имеет несколько государственных наград, в том числе ордена Почета и «За заслуги перед Отечеством» III степени. Заслуженный тренер СССР и РФ. С 1996 года — член Международного олимпийского комитета.