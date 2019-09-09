Даниил Медведев поразил финалом

Решающий матч Открытого чемпионата США по теннису между испанцем Рафаэлем Надалем и россиянином Даниилом Медведевым стал одним из самых драматичных финалов за всю историю этого турнира. Проиграв первые две партии, Медведев сумел догнать знаменитого соперника, но все-таки уступил ему в пятом сете с третьего матчбола. Таким образом, 33-летний Надаль победил на турнирах Большого шлема в 19-й раз и теперь всего на один такой титул отстает от рекордсмена по их числу, швейцарца Роджера Федерера. Но и Медведева на церемонии награждения публика приветствовала овацией.

Даниил Медведев не смог выиграть этот великолепный финал. Однако он все-таки одержал в нем свою, особую победу. Это произошло в одиннадцатом гейме третьей партии, когда трибуны корта Артура Эша начали по слогам скандировать фамилию невероятно упрямого русского теннисиста, заставившего Нью-Йорк уважать себя. Поразительно, но, если бы на другой половине корта находился не Рафаэль Надаль, а кто-то еще, можно было бы сказать, что ничего сверхъестественного Даниилу Медведеву делать не пришлось.

Ведь публика в тот момент хотела, чтобы зрелище длилось как можно дольше, а теннисный гладиатор просто старался удовлетворить ее законное желание.

И никто уже не вспоминал, что несколько дней назад назад Медведев, не сумев сдержать взбрыкнувших внутри него демонов, показал американским болельщикам средний палец. И, как кому-то показалось, стал их врагом навсегда.

Впрочем, зрительское признание придет к Медведеву лишь в середине матча, на третьем часу борьбы. А перед ее началом было известно, что из пяти россиян, уже имевших дело с Рафаэлем Надалем на US Open за последние семнадцать лет, великого испанца обыгрывал лишь Михаил Южный, сделав это в четвертьфинале 2006 года.

Даниил Медведев Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Медведев, правда, уже имел опыт противоборства с Надалем, причем крайне неудачный. «Месяц назад в монреальском финале Рафа быстро развалил теннис Даниила. Но после победы на турнире в Цинциннати Медведев во многом стал другим игроком. Если он сможет делать все чуть быстрее, чем в Монреале, если заставит себя встречать мяч на полметра ближе к корту и входить в него, то, думаю, переиграет Надаля»,— дал свой прогноз “Ъ” за два часа до начала матча Южный, двукратный российский полуфиналист US Open, который предпринимает попытку начать тренерскую карьеру и смотрел финал во Флориде, где в настоящий момент помогает готовиться к заключительной части сезона канадцу Денису Шаповалову.

Надалю на его пятничной пресс-конференции после победы над итальянцем Маттео Берреттини, также напомнили о предыдущем матче против Медведева, завершившемся со счетом 6:3, 6:0. Но он был не склонен придавать серьезное значение тому успеху.

«Тогда был очень ветреный день»,— заметил Надаль, намекая, что его стиль, основанный на крученых ударах, больше способствует игре в неидеальную погоду.

А на корте имени Артура Эша, укрытом со всех сторон огромными трибунами, ветра в любом случае ждать не приходилось.

У Надаля сразу же возникли проблемы. Блестяще послав мяч через коридор в самый угол противоположной половины корта мимо стойки, на которую натянута сетка, испанец допустил серию из трех ошибок, получил первое замечание за затяжку времени и «меньше», но подачу удержал. В третьем гейме Медведев все-таки сделал брейк: после форхэнда соперника мяч едва долетел до сетки. Но уже в четвертом гейме снова наступило равновесие, что позволило Надалю успокоиться. Однажды грунтовый король даже выдал идеальный розыгрыш в стиле «подача — выход к сетке».

Рафаэль Надаль Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Медведев порой тоже действовал очень красиво, демонстрируя прекрасное чувство мяча. Однако испанца этим было не напугать, и он, несмотря на явные проблемы с первой подачей, незаметно взял ситуацию под свой контроль. В восьмом гейме россиянину пришлось отыгрывать три брейк-пойнта, десятый гейм длился более семи минут, а в двенадцатом Надаль все-таки добился своего. Заработав в очередной позиционной атаке двойной брейк-пойнт, он отдал в длинном розыгрыше одно очко, после чего оказавшийся у сетки Медведев не смог выполнить реверс — трудный удар, который наносится над головой спиной к сопернику.

Ситуация на тот момент выглядела для Медведева почти критической. Ему, как правило, еще не удавалось выполнять «наказ» Южного, — держаться поближе к задней линии, — и Надаль тактически переигрывал россиянина в своей классической манере, нагнетая давление в средних по продолжительности розыгрышах.

А отдельные шедевры Медведева типа приема навылет на старте второй партии испанца нисколько не смущали.

Вскоре после этого Надаль отыграет брейк-пойнт с помощью первой подачи. В четвертом гейме Медведеву пришлось архисложно, - пришлось спасать сразу три брейк-пойнта. Но в шестом гейме Надаль оставил за собой обмен 26 ударами и снова взял чужую подачу. И вскоре в его пользу завершится второй сет.

Пытаться победить Надаля, уступая ему 0:2 по партиям,— занятие практически безнадежное. На данный момент испанец отдал лишь один такой матч — итальянцу Фабио Фоньини в третьем круге US Open 2015 года. Тем не менее, Медведев не опускал своих жилистых рук даже когда в пятом гейме третьего сета потерял свою подачу. И тут, когда, как потом признается россиянин, он уже придумывал свою речь на церемонии награждения, судьба и смазавший пару мячей Надаль сразу же наградили его ответным брейком.

Интрига возвращалась медленно, но неумолимо. В девятом гейме Медведев отразил два брейк-пойнта, а в двенадцатом, уже вдохновляемый на подвиги трибунами, на втором сетболе пробил слева по линии навылет. И Надаль задергался, даже немного поплыл. Во всяком случае, в его глазах явно появилась тревога.

Медведев же встрепенулся, поймал второе дыхание и провел почти идеальный четвертый сет, в котором был сильнее практически по всем статьям.

Надаль пытался сбить россиянина с ритма затяжными паузами, на которые тот очень указывал судье на вышке при смене сторон, но и это не помогало. А в десятом гейме наступила развязка. Ведя 40:15, Надаль отдал четыре очка подряд. Причем последнее из них Медведев заработал таким сочным приемом слева по линии, выполненным из самого угла корта, что ошеломленному испанцу перед началом пятой партии оставалось лишь долго подбирать себе свежую ракетку.

Медведев же после завершения третьего гейма решающего сета попросил выйти на корт массажиста, который обработал ему натруженное левое бедро. Но самое страшное, казалось, было уже позади. Ведь россиянин уже давно входил в корт, а значит, владел инициативой в большинстве розыгрышей, заставляя противника лишь обороняться. По сути, Медведев проделывал с Надалем то же самое, что тот сам зачастую вытворяет со своими соперниками.

И вот тут, когда до победы, казалось, вроде бы оставалось совсем немного, случилось то, что случалась во множестве других, марафонских матчей с участием Надаля.

Немного усыпив бдительность Медведева, в том числе и с помощью долгой подготовкой к приему подачи, он сделал брейк в пятом гейме, в котором проиграл три первых очка. А вскоре увеличил свое преимущество до 5:2.

Но это был еще не конец, поскольку Медведев при смене сторон лишь покачал головой с легкой ухмылкой. А затем так загонял испанца, что тот, уже практически обессиленный, после очередного обмена ударами сел на корточки и отдал восьмой гейм. А в девятом гейме россиянин еще раз удержался на волоске, отыграв два матчбола и выполнил напоследок эйс по линии, послав мяч со скоростью 204 км/ч.

Неизвестно, чем все бы закончилось, сыграй Медведев в десятом гейме слета при счете 0:15 на подаче Надаля. Справился бы испанец с оголенными нервами и уставшим телом, уступая два очка. Но россиянин решил пропустить мяч, летевший по высокой траектории, а тот опустился в самую девятку. Правда, свой брейк-пойнт в том гейме боец Медведев все-таки получил. Но три последних розыгрыша в матче остались за еще более великим бойцом Надалем.

Победив — 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4 за 4 часа 49 минут, испанец, как это уже бывало не раз, упал навзничь, изобразив звезду. Теперь можно было и отдохнуть. Ведь невероятный труженик, обладатель самой рельефной мускулатуры в первой десятке и теперь уже четырехкратный (2010, 2013, 2017, 2019) чемпион US Open, не только завоевал свой 19-й титул на турнирах Большого шлема, вплотную приблизившись по этому показателю к рекордсмену, Роджеру Федереру. Он еще и стал первым теннисистом в истории, сумевшим выиграть в возрасте свыше 30 лет пять мэйджоров. А ведь будет, наверное, еще и шестой…

Евгений Федяков