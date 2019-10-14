Даниил Медведев сделал китайское предупреждение

Уверенной победой Даниила Медведева над Александром Зверевым из Германии завершился в Шанхае Rolex Shanghai Masters — крупный турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000. Россиянин завоевал четвертый титул в этом сезоне, приблизился в мировом рейтинге к Роджеру Федереру, который занимает там третье место, а по очкам, набранным в этом году, уже обошел его.

Из девяти состязаний категории Masters 1000, включенных в календарь ATP Tour, шанхайский турнир — самый молодой. Он проходит с 2009 года, причем чемпионом тогда стал россиянин Николай Давыденко, обыгравший в финале Рафаэля Надаля. Затем на протяжении девяти лет подряд титулы в Шанхае брали исключительно суперзвезды. Четыре раза это удавалось Новаку Джоковичу, который победил там в прошлом году, трижды — Энди Маррею и дважды — Роджеру Федереру. О важности Rolex Shanghai Masters говорит и тот факт, что четыре раза его чемпионы вскоре становились первыми ракетками мира по итогам всего года.

Даниилу Медведеву в нынешнем сезоне решить такую задачу невозможно даже теоретически. Слишком далеко ушел вперед Рафаэль Надаль, который по очкам, набранным с января, значительно опережает всех остальных и, кстати, почти наверняка 4 ноября сместит с лидирующей позиции в рейтинге Новака Джоковича. Чтобы этого не произошло, сербу требуется через неделю получить wild card в Базеле или Вене и дойти там до финала, а затем обязательно выиграть заключительный турнир категории Masters 1000 в Париже.

Тем не менее благодаря своей выдающейся серии из теперь уже шести финалов, в которых он выиграл три титула, Медведев включился в борьбу за место в первой тройке.

Во всяком случае, в ATP Race, классификации, учитывающей только очки 2019 года, он уже стоит третьим, на 185 баллов опережая Роджера Федерера и уступая лишь Надалю и Джоковичу. Еще пару месяцев назад такое положение дел было невозможно представить.

В Шанхае Даниил Медведев выглядел таким же неуязвимым, как в Санкт-Петербурге, где в середине сентября завоевал свой предыдущий, третий в этом году и пятый за карьеру титул. Пожалуй, самым трудным для него получился матч третьего круга с канадцем Вашеком Поспишилом, у которого в первой партии понадобилось отыгрывать сразу пять сетболов. Однако решающие очки в той встрече остались за Медведевым. Так же было и в полуфинале против грека Стефаноса Циципаса, завершившемся с точно таким же счетом — 7:6, 7:5.

Что же касается финала против Александра Зверева, который в прошлом году сенсационно выиграл итоговый турнир в Лондоне, но в этом сезоне пока не блещет, то в нем для россиянина все сложилось сравнительно легко. Достаточно упорная борьба шла лишь в первой партии, по ходу которой соперники сначала обменялись брейками. Однако на финише сета Зверев дрогнул, допустив две двойные ошибки подряд. А во второй партии преимущество Медведева стало подавляющим, и он победил со счетом 6:4, 6:1. Для разгрома соперника, которому россиянин до этого проиграл четыре матча, понадобилось лишь 74 минуты.

Завоевав свой четвертый в этом году и шестой за карьеру титул, Медведев попробует продолжить в том же духе в Москве на 30-м Кубке Кремля, уже стартовавшем в ледовом дворце «Крылатское». В Москве он посеян под первым номером, согласно регламенту, скорее всего, примет старт во втором круге не ранее четверга и встретится с одним из двух российских обладателей wild card — 17-летним Алибеком Качмазовым или 19-летним Аленом Авидзбой. По окончании Кубка Кремля в планах Медведева турниры в Вене и Париже, а также, естественно, итоговое состязание в Лондоне, стартующее 10 ноября. Правда, после победы над Зверевым он сказал, что в зависимости от полученных нагрузок может скорректировать расписание своих ближайших выступлений.

Евгений Федяков