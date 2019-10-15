МВФ снова ухудшил прогноз по экономическому росту России в 2019 году

Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз по росту ВВП России в 2019 году до 1,1% (ранее — 1,2%). Прогноз по экономическому росту в 2020 году остался прежним — 1,9%, говорится в докладе World Economic Outlook.

Последний раз МВФ понизил прогноз по росту ВВП России на 0,4 п. п.— до 1,2% по сравнению с апрельским прогнозом. Прогноз на 2020 год, наоборот, повысился на 0,2 п. п.— до 1,9%.

Ранее Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) снизила прогнозы роста ВВП России на 0,5 п. п., до 0,9%. ОЭСР также ухудшила прогноз на 2020 год — с 2,1% до 1,6%.

О том, как Минэкономики ищет способы повысить рост ВВП, читайте в материале “Ъ” «Экономическому росту требуются модели».