МВФ сохранил прогноз по росту ВВП России на уровне 1,2%

Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз роста ВВП России в 2019 году на уровне 1,2%, говорится в докладе МВФ. Кроме того, фонд отметил, что Банку России могут быть нужны дополнительные меры по сдерживанию потребкредитов.

По прогнозам МВФ рост ВВП в стране составит 1,9% в 2020 году, в 2021 и 2022 годах — 2%, в 2023-м — 1,9%, в 2024-м — 1,8%.

Также МВФ снова рекомендовал российским властям вкладывать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в зарубежные активы в случае достижения им порога в 7%. По мнению фонда, это необходимо «для защиты ресурсов для будущих поколений, изоляции экономики от волатильности цен на нефть, поддержания роста ненефтяной экономики».

Помимо прочего, МВФ призвал Центробанк России сдерживать рост кредитования, отметив, что одной из мер может стать ограничение в соотношении долга к заработку заемщика, отметили эксперты фонда.

В июле МВФ снизил прогноз по росту экономики России в 2019 году на 0,4 п. п., до 1,2% по сравнению с апрельским прогнозом. Прогноз на 2020 год, наоборот, был повышен на 0,2 п. п., до 1,9%.

Как Минэкономики ищет способы увеличить темпы роста ВВП, читайте в материале “Ъ”.