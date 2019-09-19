ОЭСР ухудшила прогноз роста ВВП России

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) снизила прогнозы роста ВВП России на 0,5 п.п., до 0,9% с ожидавшихся в мае 1,4%. В докладе отмечается, что в 2018 году экономический подъем в России ускорится до 2,3% с 1,5% в 2017 году.

Также ОЭСР ухудшила прогноз и на 2020 год — с 2,1% до 1,6%.

Прогноз роста мировой экономики в 2019 году организация снизила до 2,9% с ожидаемых 3,2% Прогноз на 2020 год был также снижен — на 0,4 п.п. по сравнению с майской оценкой, до 3%.