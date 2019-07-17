МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП России на 2019 год

Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз по росту экономики России в 2019 году на 0,4 п. п., до 1,2% по сравнению с апрельским прогнозом, сообщило Reuters со ссылкой на сообщение исполнительного совета фонда по итогам консультаций с РФ. Прогноз на 2020 год, наоборот, повышен на 0,2 п. п., до 1,9%.

«Однако если не будут проведены более глубокие структурные реформы, долгосрочные темпы роста, по прогнозу, установятся на уровне примерно 1,8%»,— говорится в сообщении. Благоприятное влияние может оказать увеличение расходов в рамках нацпроектов.

Ранее Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики в России на 2019 год с 1,4% до 1,2% из-за сокращения добычи нефти. Минэкономразвития ожидает 1,3%, а ЦБ РФ — в интервале 1–1,5%.

Как Минэкономики ищет способы увеличить темпы роста ВВП, читайте в материале “Ъ”.