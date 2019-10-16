Эмираты не ударили в грязь дворцом

15 октября президент России Владимир Путин прибыл в Объединенные Арабские Эмираты. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников анализирует бросившуюся ему в глаза разницу между обстоятельствами приема Владимира Путина в Саудовской Аравии и ОАЭ и приходит к выводу, что из Эмиратов, может, и вовсе не нужно никуда уезжать.

Приезд Владимира Путина в Абу-Даби отличался от его приезда в Эр-Рияд примерно так же, как Объединенные Арабские Эмираты отличаются от Саудовской Аравии. То есть разительно. А значит, в разы.

Во-первых, президентский дворец Абу-Даби. Простор и сверхъестественно дорогая красота. Бескрайние полы отделаны уральской яшмой и лазуритом. Стены, впрочем, тоже (я уж не говорю про потолки).

А главное — на территории президентского дворца в Абу-Даби запрещено курить, причем, по-моему, под страхом смерти (и в любом другом случае некоторые члены российской делегации все равно бы злоупотребили). После насквозь прокуренных коридоров и подсобных помещений королевского дворца в Эр-Рияде (так не дымили, кажется, даже в Кремле в конце ХХ века) здесь — просто рай в его максимально прямом значении слова и ощущение свободы (ну хорошо, мнимое) и даже парения. А, и чистота чистилища.

Но все равно есть немного странного. То есть приятно, конечно, что наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян встретил Владимира Путина в аэропорту (прежде всего приятно Владимиру Путину). Но стоило ли наследному принцу сразу после этого садиться в вертолет, чтобы обогнать кортеж российского президента и опять как ни в чем не бывало встретить российского президента уже на крыльце президентского дворца? Видимо, стоило, раз это было сделано.

Всех, конечно, удивили «Мерседесы» с надписями на русском языке «ДПС» на капотах.

Они шли в голове кортежа президента России. Вообще-то российская ГИБДД не сопровождает Владимира Путина в загранпоездках. Ну почему-то нет. Таким образом, следовало предположить, что это не что иное, как еще один жест доброй воли наследного принца: власти Объединенных Арабских Эмиратов раскрасили несколько своих машин в привычные сердцам россиян (причем до боли) цвета и буквы. И это только казалось удивительным, но не было им: в этом стоило уловить как природное арабское простодушие, так и природную арабскую хитрость. Они так хотели, чтобы Владимир Путин почувствовал себя как дома.

Кортеж двигался из аэропорта очень медленно. Во-первых, спешить было некуда. Собственно говоря, после этого аргумента «во-вторых» уже и не требуется. А на территории президентского дворца скорость Aurus и вовсе сравнялась со скоростью движения всадников с саблями на скакунах (подозреваю, что арабских), которые плотно окружили машину российского президента.

На фоне всадников достойно смотрелись истребители ОАЭ, которые нарисовали в небе российский триколор.

Нет, при всем безмерном уважении к Саудовской Аравии ей не удалось даже примерно так же отличиться накануне. Да и, строго говоря, никому не удалось — за все время наблюдений.

Гимн Российской Федерации тоже был сыгран гораздо более доходчиво, чем днем раньше.

К тому же у ОАЭ оказалось то, чего совсем не могло быть у Саудовской Аравии. То есть речь об астронавте Хазаа аль-Мансури, который как специально вернулся из космоса за несколько дней до визита Владимира Путина в Объединенные Арабские Эмираты (а на самом деле именно специально). Он пробыл на МКС восемь дней, и глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказывал мне утром еще в аэропорту Эр-Рияда, что на запуске на космодроме Байконур присутствовала большая и даже великая делегация из Эмиратов, которую он пригласил в том числе в святая святых — пункт управления, где положено быть прежде всего ему самому. Гости были под огромным впечатлением. И вот теперь астронавта, арабского Гагарина, предъявили наследному принцу и президенту России прямо во время церемонии встречи. Астронавт теперь, видимо, является частью такой церемонии. И это тоже был знак, конечно, особых почестей, оказанных Владимиру Путину в президентском дворце.

Здесь же, прямо в огромном холле, где проходила церемония (минимум гектар) разместили выставку достижений Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

— Было ли такое когда-нибудь с какой-нибудь вашей выставкой? — спросил я у главы РФПИ Кирилла Дмитриева, которому, по-моему, за несколько минут до начала церемонии стоило больших усилий сделать хоть шаг с территории творения своих рук.

— Никогда такого не было,— признался он.— И наверное, не будет.

Переговоры в узком составе, в отличие от таких же в Саудовской Аравии, были длинными. С одной стороны, это объяснялось, возможно, тем, что визит в Саудовскую Аравию был подготовлен до всех мелочей (и оказались в конце концов, справедливости ради, подписанными многомиллиардные соглашения). Здесь, в Абу-Даби, Владимиру Путину было для начала с кем просто поговорить (президент ОАЭ Халифа бен Зайд Аль Нахайян, правда, после инсульта; но про наследного принца этого сказать нельзя).

— Дорогой друг! — обратился к Владимиру Путину наследный принц.— Рад видеть вас спустя больше года с момента нашей последней встречи в Москве! Считаю Россию своим вторым домом и хочу еще раз поблагодарить вас за теплый прием!

Даже если учитывать все условности восточного гостеприимства, которое предполагает такого рода приветствия, признание принца было, можно сказать, даже обескураживающим. Вряд ли, впрочем, Владимир Путин при всем желании мог бы ответить принцу тем же.

— Отправка первого космонавта из Объединенных Арабских Эмиратов на Международную космическую станцию стала историческим достижением и реализацией давней мечты основателя нашего государства шейха Зайда,— добавил наследный принц.

Вот сейчас он был действительно искренен. Благодаря России Объединенные Арабские Эмираты вдруг обошли в деле покорения космоса всех своих соседей. Правда, саудовский астронавт Султан бен Сальман Аль Сауд слетал в космос на американском челноке Discovery еще в 1985 году. Но зато саудит пробыл в космосе 7 суток 1 час 38 минут, а абудабиец — 7 суток 21 час 1 минуту.

То есть все-таки пережил соседа в космосе почти на 20 часов с помощью Аллаха милосердного и России великодушной.

— В прошлом году,— сообщил Владимир Путин,— увеличение туристического потока (из России в ОАЭ.— А. К.) составило 23%! По оценкам российского Центробанка, наши туристы потратили в Эмиратах больше $1,3 млрд (как точно посчитали.— А. К.), что сопоставимо с объемом нашего товарооборота!

Он напомнил, что в феврале этого года еще и визы отменили. Ну все, вообще расхотелось уезжать из Абу-Даби.

Но ведь не очень-то и хотелось.

Остается сказать, что Владимир Путин подарил принцу, вы удивитесь, белого кречета. А он ему — макет президентского дворца Каср аль-Хасн.

Неравноценный обмен, скажете вы? Согласен.

Надо было им тоже макет кречета подарить.