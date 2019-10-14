«Прорыв в отношениях» О чем договорились Россия и Саудовская Аравия во время визита Владимира Путина

«Двусторонняя кооперация между Россией и Саудовской Аравией в торгово-экономической сфере вышла на беспрецедентно высокий уровень. За последние годы сделан комплексный прорыв в отношениях»,— заявил на полях Российско-саудовского инвестиционного форума в Эр-Рияде министр энергетики РФ и сопредседатель Российско-саудовской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Александр Новак. Форум, организованный Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и государственным агентством по инвестициям Саудовской Аравии Sagia, приурочен к государственному визиту президента РФ Владимира Путина в королевство.

В понедельник в Эр-Рияде в присутствии президента РФ Владимира Путина и короля Сальмана ибн Абдель Азиза Россия и Саудовская Аравия подписали 21 документ, касающийся развития двусторонних отношений. Еще около 20 документов было подписано до того, как самолет господина Путина приземлился в Эр-Рияде. Встречая президента России в своем дворце, король Сальман высоко оценил подготовленные двусторонние документы, отметив инвестиционное сотрудничество между двумя странами. «Мы приветствуем инвестиции РФПИ и PIF (саудовский суверенный фонд.— “Ъ”) в более чем 30 проектов и подчеркиваем важную роль первого заседания Российско-саудовского комитета, которое состоится во время вашего визита»,— сказал он.

ОПЕК+: главное — баланс

Особое место в российско-саудовских отношениях занимает партнерство в рамках сделки ОПЕК+. К визиту президента Путина в Эр-Рияд была подготовлена Хартия долгосрочного сотрудничества между странами ОПЕК и странами, не входящими в картель. Документ был парафирован еще на министерской встрече в Вене летом этого года, но торжественное подписание отложили до встречи Владимира Путина с королем Сальманом. «Речь идет не только о взаимодействии в плане корректировки в целях балансировки рынка, это гораздо более широкое взаимодействие, основанное в первую очередь на развитии нашего совместного сотрудничества в этой сфере и двустороннем и многостороннем формате»,— заявил Александр Новак. Он пояснил, что в данном соглашении у какой-либо страны не будет главенствующей роли. Российский министр также заверил, что страны—участницы сделки ОПЕК+ не ведут дискуссий о пересмотре условий соглашения.

Напомним, накануне визита в Эр-Рияд Владимир Путин заявил в интервью арабским телеканалам, что запасы нефти нужно снизить до разумного предела, чтобы они не давили на ее цены.

«Я думаю, что президент имел в виду тот успешный опыт, который есть в ОПЕК+ по балансировке рынка и принятию каких-то определенных действий в этой части в случаи необходимости»,— пояснил журналистам Александр Новак.

Слова российского президента прокомментировал журналистам и саудовский министр энергетики принц Абдель Азиз бен Сальман. «Мне очень и очень понравились слова президента Путина. Он понимает, что мы должны предпринять любые действия для предотвращения бедствий на этом рынке. Обычно запасы в первом квартале высокие. Я думаю, что мы должны сделать дополнительную работу, чтобы убедиться в том, что запасы вернулись к нормальному уровню. Но я бы не хотел предвосхищать решение нашей встречи (ОПЕК+.— “Ъ”) в декабре»,— сказал он.

Стратегическое видение

Принц Абдель Азиз только недавно был назначен министром энергетики королевства. Одновременно ему достался пост сопредседателя Российско-саудовской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В этом качестве он особо отметил, что контакты развиваются не только на государственном уровне, но и на уровне частного бизнеса. Отвечая на вопросы журналистов, он не исключил, что в будущем речь будет идти не только о саудовских инвестициях в Россию и работе российских компаний в королевстве, но и о совместных инвестициях двух стран в проекты «не только в регионе, но и по всему миру». Он особо отметил роль суверенных фондов двух стран — саудовского PIF и российского РФПИ. «Они будут осуществлять много инвестиций, реализовывать много совместных проектов. Но я думаю, основное, что сегодня мы увидели,— что инвестиции будут исходить из различных направлений. И это хорошо»,— подчеркнул министр.

Со своей стороны, говоря о подписанных в ходе визита документах, Александр Новак помимо хартии особо выделил:

программу Российско-саудовского стратегического сотрудничества высокого уровня совместной МПК (по словам министра, она основывается на национальных приоритетах развития России до 2024 года и концепции развития королевства Saudi Vision-2030);

(по словам министра, она основывается на национальных приоритетах развития России до 2024 года и концепции развития королевства Saudi Vision-2030); протокол между министерствами энергетики двух стран («дорожная карта» энергетического сотрудничества включает 24 инициативы в нефтегазовой сфере, атомной энергетике и других смежных областях, отметил Александр Новак);

(«дорожная карта» энергетического сотрудничества включает 24 инициативы в нефтегазовой сфере, атомной энергетике и других смежных областях, отметил Александр Новак); соглашение между правительствами о взаимном учреждении торговых представительств (как подчеркнул министр, в прошлом году товарооборот между странами вырос на 15% и впервые за несколько лет превысил $1 млрд, за восемь месяцев этого года товарооборот вырос уже на 38% — но в то же время министр считает, что потенциал торгового сотрудничества гораздо больше).

Со своей стороны, РФПИ уделил особое внимание подписанному в присутствии президента и короля соглашению о вхождении консорциума Saudi Aramco, PIF и РФПИ в акционерный капитал производителя оборудования для нефтедобычи «Новомет». Это первое совместное вложение РФПИ и Saudi Aramco в рамках созданной в 2017 году с участием PIF энергетической платформы, нацеленной на осуществление инвестиций в компании энергетического сектора РФ с возможностью последующей локализации бизнеса.

Во дворце также было подписано соглашение о сотрудничестве между крупнейшей нефтехимической компанией SABIC, РФПИ и ЕСН по строительству и эксплуатации завода по производству метанола мощностью до 2 млн тонн в год в Амурской области в России.

До этого на площадке инвестфорума Saudi Aramco подписала около десятка меморандумов о взаимопонимании с российскими компаниями. Среди них «Газпром нефть», Трубная металлургическая компания, компания «Гален», Челябинский трубопрокатный завод, «Ангара Сервис», группа компаний Intratool, компании «Техновек» и «Интегра».

РФПИ, РЖД и Saudi Railway Company (SAR) договорились изучить возможности сотрудничества в области строительства транспортной инфраструктуры. Соглашение направлено на совместное расширение железнодорожной сети SAR.

(SAR) договорились изучить возможности сотрудничества в области строительства транспортной инфраструктуры. Соглашение направлено на совместное расширение железнодорожной сети SAR. РФПИ и саудовская Компания технологического развития и инвестиций (TAQNIA) договорились о сотрудничестве по развитию коммерческого использования ракетно-космического комплекса российского производства «Старт-1». Кроме того, соглашение предусматривает осуществление совместной научно-производственной деятельности по проектированию и производству дополнительных компонентов ракеты-носителя, которые должны повысить ее качественные характеристики и коммерческую востребованность.

(TAQNIA) договорились о сотрудничестве по развитию коммерческого использования ракетно-космического комплекса российского производства «Старт-1». Кроме того, соглашение предусматривает осуществление совместной научно-производственной деятельности по проектированию и производству дополнительных компонентов ракеты-носителя, которые должны повысить ее качественные характеристики и коммерческую востребованность. РФПИ, НИУ «Московский физико-технический институт» (МФТИ) и Национальный центр больших данных и искусственного интеллекта при Центре науки и техники имени короля Абдель Азиза Королевства Саудовская Аравия договорились совместно развивать высокотехнологичную область искусственного интеллекта.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в ходе инвестфорума упомянул также о планах российских компаний по строительству в Саудовской Аравии заводов, в частности по производству инсулина и других лекарств.

О своих проектах рассказывали и другие бизнесмены. Так, основой владелец АФК «Система» и председатель Российско-арабского делового совета Владимир Евтушенков упомянул о планах по сотрудничеству с королевством в агропромышленном секторе, в области высоких технологий и инфраструктуре.

«Мы считаем, что инвестклимат сегодня в Саудовской Аравии значительно изменился и стал более комфортным для любых иностранных инвесторов, в том числе из России»,— подчеркнул он, выступая на форуме.

Комментируя “Ъ” итоги инвестиционного форума, заместитель управляющего Sagia Ибрагим ас-Сувейль отметил: «Саудовская Аравия является растущей экономикой G20, и благодаря таким инициативам, как Российско-саудовский форум, мы открываем наши двери в мир. Подписанные сегодня 17 меморандумов о взаимопонимании и обмен лицензиями отражают разнообразие еще не использованных возможностей, которые предлагает королевство зарубежным бизнесменам, и российские инвесторы осознают этот потенциал для роста отношений».

Потенциал сельского хозяйства

В присутствии руководства двух стран был подписан и меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Саудовской Аравии о взаимном расширении экспорта сельскохозяйственных и продовольственных товаров.

«В 2018 году товарооборот сельскохозяйственной продукции составил около $0,5 млрд (рост на 45%), то есть половину нашего торгового оборота. И здесь мы видим огромный потенциал и считаем, что в ближайшей перспективе можно выйти на уровень торгового оборота до $1–2 млрд»,— подчеркнул Александр Новак. Перспективы действительно большие с учетом того, что Саудовская Аравия — первый по объемам потребитель продовольствия в странах Персидского залива. Королевство ежегодно импортирует продовольствия почти на $20 млрд.

Прорывом на этом направлении стало полученное Россией разрешение на ввоз пшеницы в королевство. Сейчас, по словам главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева, обсуждается порядок ее поставок с учетом местных правил фитосанитарного контроля. Кроме того, он выразил надежду на открытие мясного рынка Саудовской Аравии для российских товаров. «Готовы также наращивать поставки масложировой, молочной продукции, маргарина, кондитерских изделий, продуктов перемола, а также мороженого и продуктов для приготовления соусов»,— рассказал Дмитрий Патрушев.

На этом направлении в присутствии первых лиц были подписаны:

соглашение о сотрудничестве между РФПИ и SALIC по поиску и осуществлению совместных инвестиций в предприятия российского агропромышленного комплекса;

соглашение о сотрудничестве между «Фосагро», MA'ADEN и РФПИ по реализации совместных проектов в секторе удобрений.

Совместные планы бизнесмены продолжили обсуждать в ходе первого заседания Российско-саудовского экономического совета в присутствии президента Путина и наследного принца Мухаммеда бен Сальмана. Одновременно в Культурном центре имени короля Фахда была открыта подготовленная РФПИ совместно с министерствами культуры двух стран программа «Культура России в Эр-Рияде».

Открывая Дни России в Эр-Рияде, министр культуры РФ отметил, что «культурное сотрудничество между странами развивается огромными темпами, впереди много интересных проектов». Среди этих проектов — планы по сотрудничеству между Эрмитажем и консорциумом саудовских музеев, которое может быть выработано в конце года. Перспективным министр считает и сотрудничество в киноиндустрии — в планах королевства открытие около 309 кинотеатров. Напомним, что публичные кинопоказы разрешили только в прошлом году. В рамках российской культурной программы, которая продлится в Эр-Рияде на протяжении месяца, поданные королевства смогут увидеть 9 российских фильмов, а также посетить выставку Василия Кандинского и выставку современного искусства.

Марианна Беленькая