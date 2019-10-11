Красные паши саудовского короля

На следующей неделе президент РФ Владимир Путин отправляется в Эр-Рияд. Это второй визит главы российского государства в Саудовскую Аравию. Между двумя поездками — 12 лет. За это время политика России на Ближнем Востоке и отношение к ней региональных игроков, в первую очередь монархий Персидского залива, кардинально изменились. Один из ярких примеров — Саудовская Аравия.

В это трудно поверить сегодня, но в 1930-е годы Саудовская Аравия просила СССР о кредите и закупала советский бензин. В условиях конкуренции с западными державами советские дипломаты смогли завоевать доверие первого короля Саудовской Аравии Абдель Азиза Аль Сауда. Но в итоге отношения были заморожены на десятилетия: король не простил советскому руководству смерть в застенках ГУЛАГа двух первых посланников СССР в Саудовской Аравии.

Два красных паши

В начале XX века в условиях конкуренции с западными державами советские дипломаты смогли завоевать доверие первого короля Саудовской Аравии Абдель Азиза Аль Сауда Фото: Saudi National Museum

Первое консульство России в Джидде впервые открылось еще до революции, в июне 1891 года, с целью содействия в организации паломничества российских мусульман к святым местам Мекки и Медины. Дипмиссия проработала до Первой мировой войны. Новая страница в отношениях началась уже в 1920-е годы, когда Османская и Российская империи прекратили свое существование.

Первые контакты между представителями молодого Советского государства и Хиджаза произошли в рамках Лозаннской конференции 1922–1923 годов, где посланники национальных организаций и движений Ближнего Востока пытались добиться от западных держав выполнения данных во время Первой мировой войны обещаний о предоставлении независимости арабским странам.

Москва, которая вела свою игру против «империалистов», виделась многим естественным союзником, в первую очередь в борьбе против англичан.

Народный комиссар иностранных дел СССР Георгий Чичерин принял решение об отправке консула в Джидду, чтобы быть в курсе событий, происходящих «в центре мусульманского мира», и по возможности действовать в пику интересам Великобритании и Франции на Ближнем Востоке.

Летом 1924 года в Джидду приехали официальный представитель СССР Карим Хакимов и еще четверо дипломатов. Они быстро разобрались в политической обстановке на Аравийском полуострове. В итоге СССР стал первым государством, признавшим независимое саудовское государство — Королевство Неджд, Хиджаз и присоединенные территории (с 1932 года — Королевство Саудовская Аравия, КСА). Дипломатические отношения были установлены 19 февраля 1926 года. А в сентябре советско-мусульманская делегация приняла участие во Всемирном исламском конгрессе в Мекке, в результате которого Абдель Азиз Аль Сауд был признан не только правителем нового королевства, но и хранителем двух благородных святынь ислама.

Карим Хакимов пользовался благосклонностью короля. Советский дипломат свободно говорил на арабском языке и не нуждался в переводчиках. В юности он окончил медресе и был также блестящим знатоком ислама. В 1925 году дипломат совершил умру — малый хадж в Мекку.

Первый представитель Москвы в королевстве Карим Хакимов (на фото) был знатоком арабского языка и ислама. Он и его преемник Назир Тюрякулов делали все возможное для развития связей между Москвой и Саудовской Аравией Фото: Vshml / Wikipedia

Карим Хакимов и его преемник Назир Тюрякулов, выучивший арабский уже после приезда в Джидду в 1928 году, делали все возможное для развития связей между Москвой и Саудовской Аравией. Это было непросто, так как в Джидде все еще было сильно влияние англичан. Между советскими и британскими дипломатами развернулись настоящие баталии. В том числе за старшинство в дипкорпусе и повышение статуса генконсульства до дипломатической миссии — посольства. Добиться последнего удалось в 1930 году. Назир Тюрякулов стал дуайеном дипкорпуса в королевстве и, как и Карим Хакимов, всегда тепло принимался королем Абдель Азизом, членами его семьи и многими саудовскими политиками. Обоих дипломатов называли в королевстве красными пашами.

Благодаря теплым отношениям между советскими посланниками и королем удалось преодолеть и бойкот советских товаров, организованный англичанами в Джидде.

Правда, первая же сделка с отправкой бензина в Саудовскую Аравию чуть не поставила под угрозу все торгово-экономическое сотрудничество двух стран. Пароход с бензином опоздал на несколько недель, из-за чего в королевстве остановились почтовые и военные перевозки

Помимо бензина СССР также поставлял саудовцам продовольственные товары.

По настоянию дипломатов в королевство также приехали работать советские врачи. В частности, известна история врача-акушера Амины Алимбек, которая работала в Саудовской Аравии с 1935 по 1937 год. За это время она организовала аптеку и две амбулатории — во дворце короля и в Эр-Рияде. «Мы ее любили все от мала до велика за то, что она хороший доктор, за то, что она знает наш быт и относится с уважением к нашим законам, а я в особенности люблю ее за то, что она истинная мусульманка» — так отзывался о работе советского врача король Абдель Азиз в письме послу Хакимову.

Еще один сюжет в развитии двусторонних отношений, правда не связанный с посольством,— это участие русского летчика Николая Найденова и авиатехника Максимова в создании саудовских ВВС. Оба покинули Россию после революции 1917 года и приехали в 1934 году в Саудовскую Аравию по контракту для ввода в эксплуатацию имеющихся в Джидде самолетов. Позднее к ним присоединились еще два русских специалиста, которые помогали обустраивать авиабазу в Эт-Таифе. 2 июля 1934 года состоялся первый полет самолета королевского авиаотряда, за штурвалом которого был Николай Найденов. Русские специалисты также организовали подготовку саудовских пилотов.

В 1932 году состоялся первый визит в СССР — Москву и Ленинград — принца и будущего наследника престола Фейсала бен Абдель Азиза Аль Сауда. В программу визита вошло посещение заводов, исследовательских центров, институтов животноводства и растениеводства, музеев и Большого театра, где принц дважды побывал на балете. Однако визит был не таким успешным, как надеялись послы Хакимов (на тот момент уже покинувший королевство) и Тюрякулов. Саудовская Аравия не смогла добиться от СССР желаемого кредита. Москва поставила условие: сначала должно состояться подписание политического договора о дружбе и торговле. Из-за непростой геополитической обстановки, еще неустойчивого положения короля, который должен был ориентироваться на разные группы внутри страны, в том числе связанные с англичанами, Саудовская Аравия не могла одобрить договор. В итоге обе стороны остались разочарованы друг другом, но отношения все же продолжились.

В конце визита принцу подарили автоматическую телефонную станцию, наладить работу которой, в том числе подготовить саудовских специалистов, поручили советским инженерам. Станция была установлена в Эт-Таифе и первым делом связала дворец короля с правительством. Король лично следил за ходом работ по наладке АТС. Для СССР эта работа стала первым опытом по подготовке иностранных специалистов в арабских странах.

Карим Хакимов возглавлял миссию в Саудовской Аравии с 1924 по 1928 год и с 1935 по 1937 год. Назир Тюрякулов — с 1928 по 1935 год. По возвращении в Москву они были репрессированы и расстреляны. Новость о судьбе дипломатов потрясла короля Абдель Азиза. Он дал понять, что не желает видеть в Саудовской Аравии других послов. На настрой короля повлияла и антирелигиозная политика советских властей. В 1938 году представительство СССР в Джидде было закрыто.

Первый раз комом

Во время войны в Афганистане СССР и Саудовская Аравия, которая спонсировала моджахедов, фактически стали официальными врагами. Поколение саудовцев, выросшее на новостях из Афганистана, до последнего времени воспринимало Россию как враждебную силу, которой нельзя доверять.

Ситуация не изменилась даже после возобновления дипломатического сотрудничества в 1990 году, на фоне первого кризиса в Персидском заливе. 30 декабря 1991 года Саудовская Аравия заявила о признании Российской Федерации в качестве правопреемницы СССР. Впрочем, эти отношения были скорее формальностью. Все 1990-е годы атмосфера недоверия сохранялась.

Москва неоднократно обвиняла Саудовскую Аравию, как и другие страны Персидского залива, в поддержке сепаратистов в Чечне и пропаганде радикального ислама. В Эр-Рияде продолжали считать, что в России, как и во времена СССР, мусульмане подвергаются гонениям.

Первое реальное сотрудничество между странами началось только в 2000-х годах, когда в начале президентства Владимира Путина Москва сделала резкий разворот на Восток. В апреле 2002 года в Москву приехал министр иностранных дел Саудовской Аравии Сауд аль-Фейсал, а уже в октябре состоялись первое совместное заседание межправительственной российско-саудовской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и первый Российско-саудовский бизнес-форум. Еще один форум прошел в июле 2003 года в Москве под патронатом Торгово-промышленной палаты России и Совета торгово-промышленных палат Саудовской Аравии.

Одновременно в Москве решили разрушить стереотипы о «притеснении мусульман». В августе 2003 года в ходе визита в Малайзию президент Путин выдвинул инициативу о присоединении России к работе Организации Исламская конференция (ОИК) — на первых порах в качестве наблюдателя. По словам президента, это должно было расширить экономическое и политическое сотрудничество Москвы с исламским миром, который Россия «всегда рассматривала как одного из своих надежных партнеров и союзников». Началась активная работа с мусульманскими странами, продвигалась идея о том, что для России ислам — одна из исконных религий, а большинство мусульман здесь, в отличие от стран Западной Европы, не мигранты, а граждане страны, живущие на этой территории на протяжении столетий. Для установления контактов в арабские страны стали отправлять представителей Северного Кавказа и других традиционно мусульманских регионов России.

Со своей стороны, Саудовская Аравия и в экономическом, и в политическом плане всегда была ориентирована на США, но после терактов 11 сентября, когда Вашингтон, по сути, обвинил Эр-Рияд в поддержке террористов, отношения между странами стали более напряженными. Королевство было заинтересовано в диверсификации своих международных политических и экономических связей.

Именно на этом фоне в 2002 году в Джидде Торгово-промышленная палата РФ во главе с Евгением Примаковым заключила соглашение о сотрудничестве с Генеральным союзом торговых, промышленных и сельскохозяйственных палат арабских стран, что в дальнейшем положило начало созданию Российско-арабского делового совета. В 2003 году состоялся первый за 77 лет визит в Москву наследного принца Саудовской Аравии Абдаллы бен Абдель Азиза Аль Сауда. В ходе переговоров с Владимиром Путиным обсуждались вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, прежде всего в нефтегазовой сфере, и инициатива президента России о подключении Москвы к работе ОИК. Были подписаны соглашения о сотрудничестве двух стран в области нефти и газа, науки и спорта. В 2006 году Москву посетила еще одна саудовская делегация во главе с тогда еще губернатором Эр-Рияда, а ныне королем Сальманом бен Абдель Азизом.

12 февраля 2007 года Эр-Рияд впервые посетил президент РФ. В ходе визита Владимир Путин подчеркнул, что в Москве чувствуют интерес со стороны деловых кругов региона к развитию отношений с партнерами из России, а также близость и совпадение взглядов «по целому ряду самых крупных и острых международных проблем» с руководством арабских стран.

Сирийский гамбит

12 февраля 2007 года Эр-Рияд впервые посетил президент РФ. В ходе визита Владимир Путин подчеркнул, что в Москве чувствуют интерес со стороны деловых кругов региона к развитию отношений с партнерами из России Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Визиты саудовских принцев в Москву и президента Путина в Эр-Рияд придали активности бизнес-контактам. Но атмосфера недоверия еще сохранялась. Али ан-Наими, возглавлявший Министерство энергетики и минеральных ресурсов королевства с 1995 по 2016 год, в своих воспоминаниях о попытках стран ОПЕК и не ОПЕК договориться о единой нефтяной политике в 2008–2009 годах, писал, что «русские не держали обещаний». И даже те отношения, которые все же зародились между бизнесменами двух стран, оказались под ударом после начала войны в Сирии. У Москвы и Эр-Рияда были абсолютно противоположные взгляды на происходящее в этой стране. Россия поддерживала официальный Дамаск, Саудовская Аравия, как и другие страны Залива,— оппозицию и некоторые радикальные группировки.

Казалось, что прямое военное вмешательство России в сирийский конфликт в 2015 году еще больше усугубит ситуацию. В первый момент с одной из делегаций российских бизнесменов даже отказались разговаривать. Но в то же время 2015 год стал поворотным для истории российско-саудовских отношений.

Летом 2015 года, еще до начала военной кампании ВКС РФ в Сирии, Мухаммед бен Сальман (на тот момент заместитель наследного принца) принял участие в Петербургском международном экономическом форуме, где встретился с президентом Путиным. И, как потом у всех была неоднократная возможность убедиться, политики, несмотря на разницу в возрасте, смогли найти общий язык. Более того, они и не скрывали, что симпатизируют друг другу. Их приветствие на саммите G20 в Аргентине в конце 2018 года долго не сходило с экранов всех мировых телеканалов.

Вторая причина быстрого сближения — резкое падение цен на нефть в конце 2014—начале 2015 года. Россия и Саудовская Аравия столкнулись с похожими экономическими проблемами: дефицит бюджета, необходимость диверсификации экономики, снижение ее зависимости от экспорта нефти.

Обе страны понимали, что этих целей проще добиться при стабильных ценах на нефть. В итоге договоренности между Москвой и Эр-Риядом, ставшие возможными благодаря установившимся близким контактам между президентом России и саудовским принцем, позволили заключить в 2016 году соглашения о снижении добычи нефти между ОПЕК и независимыми странами-производителями.

От миллиарда к миллиарду

В октябре 2017 года состоялся первый в истории двусторонних отношений визит в Москву короля Саудовской Аравии. Приезд Сальмана бен Абдель Азиза стал дополнительным сигналом для саудовского бизнеса к развитию сотрудничества с Москвой. По итогам визита было подписано 14 документов, многие из которых стали продолжением договоренностей, достигнутых в рамках ПМЭФ-2015, когда Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и саудовский суверенный фонд PIF договорились о $10 млрд совместных инвестиций в российскую экономику. В 2017 году были подписаны дорожная карта торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, программы сотрудничества в области культуры, сельского хозяйства и атомной энергетики, меморандум о покупке и локализации производства продукции военного назначения, а также соглашения о создании Инвестиционного энергетического фонда и Инвестиционного фонда в сфере высоких технологий, каждый в размере $1 млрд. Среди проектов в РФПИ отмечают строительство нефтехимического комплекса «Запсибнефтехим», Белопорожской ГЭС в Карелии, сделки по инвестициям в торговую сеть «Детский мир» и аэропорт Пулково.

$1 млрд стал знаковой цифрой не только для инвестиций. В ходе визита короля была поставлена задача перешагнуть уровень товарооборота в $1 млрд.

В 2005 году товарооборот составлял всего $235 млн, а в 2012-м достиг $1 млрд и продержался на этом уровне еще два года — и затем сократился вдвое вместе с падением цен на нефть в 2015–2016 года

За прошедшие два года после визита короля удалось восстановить потери. В 2018 году товарооборот вновь превысил $1 млрд. Но теперь стоит задача не только удержать достигнутое, но и перейти к росту. Это реально, учитывая, что саудовские власти активно приглашают российские компании к реализации национальной программы развития Saudi Vision 2030, впервые обнародованной в 2016 году по инициативе принца Мухаммеда бен Сальмана. Ее цель — трансформировать саудовскую экономику и превратить Саудовскую Аравию в один из центров мирового развития.

Прорывом для двусторонних отношений стало получение Россией в августе этого года права на экспорт в королевство пшеницы, что открывает большие перспективы: Саудовская Аравия — крупнейший потребитель в регионе Персидского залива и закупает до 3,3 млн тонн пшеницы в год. При этом Минсельхоз РФ не собирается ограничиваться зерном и планирует расширить номенклатуру экспорта в Саудовскую Аравию. В ходе визита в королевство, состоявшегося в начале сентября, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев предложил разработать совместную с Саудовской Аравией программу, которая позволит увеличить экспорт российских продовольственных товаров в королевство в четыре раза, до $2 млрд, к 2024 году.

Развиваются контакты и на гуманитарном уровне. В 2018 году россияне и подданные королевства открыли друг друга с новой стороны. Участие саудовской команды в чемпионате мира по футболу в России пробудило у россиян интерес к королевству, и наоборот. Интересно, что за десять дней после состоявшегося 28 сентября старта выдачи электронных туристических виз в королевство Саудовскую Аравию посетили 484 россиянина. Это на порядок меньше китайских и американских туристов, но до сих пор королевство не раскручено в России как туристическое направление. По словам посла РФ в Саудовской Аравии Сергея Козлова, после чемпионата турпоток из КСА в Россию «увеличился в разы», российские консульские представительства на территории Саудовской Аравии работают в усиленном режиме. Он отметил, что открытие прямого воздушного сообщения между Москвой и Эр-Риядом «остается одним из ключевых вопросов двусторонней повестки дня». На текущем этапе по линии частных саудовских компаний в тестовом режиме опробуются варианты совместных с российскими авиаперевозчиками рейсов (например, по маршруту Москва—Джидда).

Участие саудовской команды в Чемпионате мира по футболу в 2018 году в России пробудило у россиян и саудовцев взаимный интерес друг к другу Фото: Gleb Garanich / Reuters

Приезд президента Путина в Саудовскую Аравию наверняка вызовет новый интерес граждан России и подданных королевства друг к другу. В ходе визита в Эр-Рияде пройдет Неделя российской культуры, состоится и уже ставший традиционным сопровождением переговоров на высшем уровне бизнес-форум.

Безусловно, Россия, несмотря на кажущуюся идиллию, все еще во многом отстает в отношениях с арабскими странами от своих традиционных конкурентов в регионе. Для сравнения, товарооборот США и Саудовской Аравии составляет около $48 млрд. Несравним и уровень сделок в военно-технической сфере. У многих вызывает скептицизм скорость реализации инвестиционных договоренностей. Вопрос в том, насколько прочно успели укрепиться отношения между РФ и Саудовской Аравией, чтобы пережить любые расхождения в политических взглядах, или они остаются зависимы от личных симпатий руководства двух стран.

Источники:

Книга «Назир Тюрякулов», Таир Мансуров, серия ЖЗЛ Публикации послов Олега Озерова и Вениамина Попова Публикации Наили и Ильгама Таировых Материалы Российско-арабского делового совета и Российского фонда прямых инвестиций

Марианна Беленькая