Спецпредставитель президента: Россия не допустит столкновения между Турцией и Сирией

Россия не допустит реального столкновения между сирийскими и турецкими военными в Сирии, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев. С 9 октября Турция начала на севере Сирии операцию «Источник мира» против курдских формирований, которые она считает террористическими. Вечером 13 октября стало известно, что правительственные войска Сирии выдвинулись на север страны, «чтобы дать отпор турецкой агрессии».

По словам господина Лаврентьева, никто не заинтересован в эскалации военного конфликта. Какие именно меры может предпринять российская сторона во избежание столкновений сторон, он не уточнил. «Я думаю, что в столкновении прежде всего не то чтобы никто не заинтересован — это просто недопустимо. И поэтому мы не допустим этого, конечно»,— сказал дипломат журналистам в Абу-Даби (цитата по «Интерфаксу»).

Как считает спецпредставитель президента РФ, установление диалога между курдами и властями Сирии стало бы «большим шагом» к восстановлению суверенитета, территориальной целостности и независимости страны. «Информация есть такая, что на Хмеймиме (российская авиабаза в Сирии.— “Ъ”) проводились переговоры между курдами и центральным правительством, но пока мы не знаем конкретных результатов этих переговоров»,— добавил он (цитата по «РИА Новости»).

Обеспокоенность наступлением турецких военных в Сирии выразили многие страны, в частности США и члены Евросоюза. Турция заявила, что уже установила контроль над двумя сирийскими городами — Рас-эль-Айн и Телль-Абьяд. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал, что выступающие союзниками турецкой армии отряды сирийской оппозиции войдут в стратегически важные города Манбидж и Кобани. Источник Newsweek утверждает, что США договорились передать России контроль над Манбиджем.

О развитии ситуации читайте в публикации “Ъ” «Лиха война начало».