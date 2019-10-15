СМИ узнали о передаче контроля над сирийским Манбиджем от США к России

США договорились передать России контроль над сирийским городом Манбидж, сообщает журнал Newsweek со ссылкой на источник в Пентагоне. По данным издания, по состоянию на понедельник, 14 октября, у США были сутки на то, чтобы выйти из города.

Как утверждает собеседник журнала в военном ведомстве, американские военные, которые дольше пробыли в Манбидже, «помогали российским силам перемещаться в ранее небезопасных районах». «По сути, это передача (города.— “Ъ”)»,— считает источник Newsweek. Он добавил, что войска США должны «как можно скорее» разобраться с оставшейся в Манбидже техникой и уничтожить «чувствительное оборудование», которое нельзя вывезти.

В Пентагоне и Минобороны России пока никак не прокомментировали эту информацию.

С 9 октября Турция начала на севере Сирии операцию «Источник мира» против курдских формирований, которые она считает террористическими. Обеспокоенность наступлением выразили многие страны, в том числе члены Евросоюза и США. 13 октября стало известно, что правительственные войска Сирии выдвинулись на север страны, «чтобы дать отпор турецкой агрессии». Однако ожидается, что при посредничестве России стороны попытаются договориться о разделе зон контроля.

О развитии ситуации читайте в публикации “Ъ” «Лиха война начало».