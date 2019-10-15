Протестующие заблокировали подъезды к аэропорту Барселоны

Участники протестов заблокировали основные подъездные пути к аэропорту Барселоны Эль-Прат, сообщает пресс-служба «Аэрофлота». Демонстрации начались накануне, 14 октября, после вынесения приговоров 12 лидерам каталонских сепаратистов, выступивших за автономность в 2017 году. В ходе акций пострадало более 130 человек, пишет газета El Pais.

По данным издания, ночью к воздушной гавани приехал ОМОН. Некоторые протестующие начали бросать в полицейских тяжелые предметы, что привело к столкновениям. Сотрудники полиции применили для разгона толпы спецсредства. Кроме того, тысячи людей вышли на акцию протеста в центре Барселоны.

В понедельник компания Aena (занимается наземным обслуживанием испанских аэропортов) объявила об отмене 110 из 1066 рейсов. Сегодня, 15 октября, испанская авиакомпания Vueling отменила еще 20 рейсов.

«Аэрофлот» советует при выборе маршрута в аэропорт выбирать объездные и альтернативные пути и прибывать на место как минимум за три часа до вылета.

Напомним, 1 октября 2017 года на референдуме за независимость Каталонии проголосовали 90,18% каталонцев, против — 7,83%. Явка составила 43,03% (2,87 млн человек). Власти Испании назвали референдум незаконным. Девять каталонских сепаратистов были приговорены к заключению на сроки от 9 до 13 лет тюрьмы. Еще трое были освобождены от тюремного заключения. Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон, бежавший в Бельгию, осудил решение испанского суда, назвав его безобразием и призвав народ «отреагировать, как никогда раньше». 10 ноября в Испании пройдут досрочные парламентские выборы.

Подробности — в материале “Ъ” «Каталонские сепаратисты сыграют главную роль в формировании испанского правительства».