В Испании 10 ноября пройдут досрочные парламентские выборы

Досрочные выборы в парламент Испании пройдут 10 ноября, заявил лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), и.о. премьер-министра страны Педро Санчес. Это будут четвертые выборы в стране за четыре года.

«В парламенте нет большинства, которое гарантировало бы формирование правительства, что заставляет нас повторно устроить выборы 10 ноября»,— сказал господин Санчес (цитата по Reuters).

По его словам, ответственность за то, что не удалось сформировать большинство, лежит на партиях «Граждане» и «Объединившись, можем». Именно с этими партиями лидеру ИРСП не удалось договориться о формировании коалиционного правительства.

В последний раз выборы в Испании проходили в конце апреля. Тогда ИСРП победила, получив 123 места в нижней палате парламента. На второе место опустилась лидировавшая последние годы правоцентристская Народная партия. Явка составила 75%.

Подробнее, читайте в публикации “Ъ” «Каталонские сепаратисты сыграют главную роль в формировании испанского правительства».