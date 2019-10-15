Посольство рассказало о россиянах в аэропорту Барселоны, где идут протесты

Манифестанты пытаются заблокировать выход из аэропорта Эль-Прат в Барселоне, где находятся пассажиры из Москвы, сообщает посольство России в Испании в Facebook. Ситуация находится под контролем местной полиции, подчеркивается в сообщении дипмиссии.

«В Посольство России в Испании и Генконсульство в Барселоне поступает информация о том, что в аэропорту Барселоны Эль-Прат находятся пассажиры московского рейса, прилетевшего туда сегодня днём. Ещё один рейс с россиянами прибудет через несколько часов. Манифестанты пытаются заблокировать выход из аэропорта»,— говорится в сообщении.

Акции протеста начались в Испании после вынесения приговоров 12 лидерам каталонских сепаратистов, выступивших за автономность в 2017 году. Девять обвиняемых приговорили к заключению на сроки от 9 до 13 лет тюрьмы.

10 ноября в Испании пройдут досрочные парламентские выборы. Это будут четвертые выборы в стране за четыре года, последние выборы в стране проходили в конце апреля. Тогда победила Испанская социалистическая рабочая партия. Она получила 123 места в нижней палате парламента. Второе место заняла правоцентристская Народная партия.

Подробности — в материале “Ъ” «Каталонские сепаратисты сыграют главную роль в формировании испанского правительства».