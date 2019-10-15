СМИ нашли Чепигу на фото со свадьбы дочери командира «спецподразделения ГРУ»

Анатолий Чепига, обвиняемый Великобританией в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, был гостем на свадьбе дочери генерала Андрея Аверьянова, сообщили радио «Свобода» и группа расследователей Bellingcat. Неделей ранее газета The New York Times (NYT) назвала господина Аверьянова командиром элитного секретного подразделения ГРУ, причастного к отравлению в Солсбери.

Радио «Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках новые фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), сделанные на свадьбе дочери генерала Аверьянова. Свадьба проходила в отеле на берегу Сенежского озера, который находится в 15 минутах езды от базы «Сенеж» российских Сил специальных операций.

Фигуранты расследования NYT о спецподразделении ГРУ Читать далее

Как отмечают журналисты, господин Чепига не был случайным гостем на свадьбе, так как один из его детей участвовал в свадебной церемонии. Свадьба состоялась за полгода до отравления.

Напомним, 8 октября газета NYT со ссылкой на источники в западных спецслужбах опубликовала материал о секретном спецотряде ГРУ — войсковой части 29155. По информации издания, элитное подразделение под руководством генерала Андрея Аверьянова причастно к отравлению Скрипалей в Великобритании и бизнесмена Емельяна Гебрева в Болгарии, попытке госпереворота в Черногории и дестабилизации ситуации в Молдавии. Кремль назвал материал газеты «криминальным чтивом».

О том, что известно о «секретном диверсионном подразделении»,— в материале “Ъ FM” «Американские СМИ “увидели” элиту ГРУ».