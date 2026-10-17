Мерц: Германии не обойтись без воинской обязанности в будущем
Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что без воинской обязанности стране не обойтись. Заявление прозвучало на конференции молодежного крыла блока ХДС и ХСС в Бонне.
«Мы ввели эту новую модель службы на добровольной основе... Не хочу предвосхищать результат оценки... Но мы не без основания включили возвращение воинской повинности в нашу основную программу», — сказал канцлер (цитата по ТАСС). Он выразил уверенность в том, что молодые мужчины и женщины Германии готовы «нести такую службу, в том числе обязательную».
Обязательный призыв на военную службу в Германии отменили в 2011 году. С 2026 года действует новая модель: закон обязывает молодых людей проходить медицинский осмотр и восстанавливает систему воинского учета, при этом служба остается добровольной.