Мерц: Германии не обойтись без воинской обязанности в будущем

«Мы ввели эту новую модель службы на добровольной основе... Не хочу предвосхищать результат оценки... Но мы не без основания включили возвращение воинской повинности в нашу основную программу», — сказал канцлер (цитата по ТАСС). Он выразил уверенность в том, что молодые мужчины и женщины Германии готовы «нести такую службу, в том числе обязательную».