Суд арестовал 19-летнего москвича, бросившего кирпич в окно электрички на МЦД
Суд в Москве арестовал 19-летнего молодого человека, который бросил кусок брусчатки в окно электропоезда МЦД-2 Подольск — Нахабино. Об этом сообщила пресс-служба Западного МСУТ СКР.
Инцидент произошел 15 октября. Молодой человек находился на закрытой платформе МЦД «Покровское-Стрешнево» и бросил кирпич в движущийся поезд. Камень разбил окно поезда и ударил пассажирку по голове. Она получила травму.
Дело возбуждено по статье о хулиганстве. Сотрудники СКР продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.