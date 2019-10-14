В суде по делу «Сети» показали игровое видео

14 октября на заседании Приволжского окружного военного суда последний допрошенный фигурант пензенского дела «Сети» Андрей Чернов не признал вину в участии в террористическом сообществе. Сторона защиты представила суду видеозапись игры в страйкбол: по мнению адвокатов, она доказывает, что правилами игры объясняются все предъявляемые следствием доказательства конспирации и подготовки к терактам, в том числе распределение ролей, наличие камуфляжной формы и использование масок с закрытыми лицами. Ранее сторона обвинения заявила, что за увлечением фигурантами командной военно-тактической игрой — страйкболом — стоят занятия тренировочного лагеря для террористов.

На выездном заседании Приволжского окружного военного суда 14 октября в Пензе последний из семи фигурантов пензенского дела «Сети» Андрей Чернов отказался признавать вину по ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористической организации) и по ч. 3 ст. 30 и п. «г» ст. 228.1 (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). «По версии следствия, мой подзащитный распространял наркотики в виде закладок»,— рассказал “Ъ” адвокат господина Чернова Станислав Фоменко. Ранее шесть других обвиняемых по делу «Сети» отказались признавать вину в «объединении анархистов из различных регионов РФ в боевые группы» для насильственного свержения конституционного строя (ч. 2 cт. 205.4). Напомним, всего по делу «Сети» обвинения предъявлены 11 фигурантам.

На заседании в понедельник сторона защиты попросила посмотреть приобщенные к материалам дела видео, на которых неизвестные играют в страйкбол. По мнению защиты, эти записи могут опровергнуть доводы обвинения, которое трактует занятие фигурантов дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена в России) как создание тренировочного лагеря для террористов.

«Мы попросили суд показать видео, на которых неизвестные люди играют в страйкбол, чтобы доказать, что для этой игры в принципе свойственно использование кличек, позывных, пиротехники, раций, камуфляжа,— пояснил “Ъ” адвокат подсудимого Андрея Чернова Станислав Фоменко.

«То есть занятия страйкболом включают в себя все то, что предъявляет следствие молодым людям: распределение ролей, наличие камуфляжной формы, использование масок с закрытыми лицами. Следствие утверждает, что все это конспирация. Если какие-то навыки отрабатываются в лесу, значит ли это, что они там готовили теракт? Для игры страйкбол развивают тактические навыки, умение стрелять»,— пояснил господин Фоменко. Адвокат добавил, что, по версии обвинения, первоначально была создана преступная организация, которая называлась «5.11», которая потом якобы вошла в «Сеть»,— «но на самом деле так называется известный бренд, который выпускает одежду для игры в страйкбол, это тоже можно увидеть на записях, которые мы показали (5.11 Tactical — американский производитель одежды и снаряжения для охотников, рыболовов и сотрудников силовых структур.— “Ъ”)».

Ранее сторона защиты уже пыталась доказать суду, что все действия, которые инкриминируют группе анархистов, характерны для страйкбола: суду представили, в частности, цитаты из учебника по страйкболу о том, что эффективность использования навыков, приобретаемых в ходе игры, в реальных боевых действиях «под большим вопросом». Жена одного из обвиняемых Ангелина Пчелинцева на допросе говорила, что с 2015 года молодые люди периодически играли в страйкбол, причем в играх участвовали не только люди, фигурирующие в уголовном деле, но и другие пензенцы.

Отметим, в ходе рассмотрения материалов и допроса свидетелей по уголовному делу «Нового величия», фигурантам которого вменяется организация и участие в экстремистской организации (ст. 282 УК РФ), в Люблинском районном суде Москвы демонстрировались оперативные видеозаписи, на которых обвиняемые на пустыре учатся стрелять и делать «коктейли Молотова». Следствие трактует эти действия как подготовку к насильственным действиям по отношению к силовикам с целью захвата государственной власти, однако защита это отрицает.

Сергей Петунин, Саратов; Елизавета Михальченко