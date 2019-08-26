Прокурор закончил с перепиской

В понедельник в Люблинском районном суде Москвы завершился этап зачитывания материалов дела «Нового величия». На это потребовалось четыре заседания, каждое из которых длилось не менее четырех часов. Из 26 томов дела прокурор Рустам Иванов частично или полностью зачитал материалы из 23 томов. В частности, были обнародованы устав, созданный, по версии обвинения, участниками движения «Новое величие», и результаты лингвистической экспертизы переписок обвиняемых в мессенджерах. Несколько адвокатов обвиняемых сообщили “Ъ”, что намерены ходатайствовать о повторной лингвистической экспертизе переписок фигурантов дела.

Тринадцатое по счету заседание суда, где рассматривается дело участников «Нового величия», стало последним в этапе чтения материалов — всего было прочитано 23 тома из 26: переписки обвиняемых в мессенджерах, их лингвистическая экспертиза, устав организации и показания свидетелей. Эта обязательная процедура, по словам защитника обвиняемой Марии Дубовик Максима Пашкова, требовалась для того, чтобы «адвокаты могли ссылаться на озвученные сведения», а «последние два тома занимает обвинительное заключение», читать которое «нет необходимости».

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«До процедуры оглашения сторона защиты не имела юридических оснований ссылаться на материалы, не озвученные в суде,— уточнила в разговоре с “Ъ” адвокат Анны Павликовой Ольга Карлова.— Однако эксперты, изучавшие переписку наших подзащитных, устав и иные документы, не обратили внимания на то, что некоторые сообщения были пересланы, а не написаны самими подсудимыми».

Адвокат Петра Карамзина Александр Лупашко подтвердил “Ъ”, что защита намерена привлечь сторонних экспертов для проведения повторной лингвистической экспертизы переписок участников. «На следующих заседаниях суда будут допрошены эксперты, проводившие лингвистическую экспертизу переписок участников движения в Telegram»,— сообщил господин Лупашко.

Прокурор Рустам Иванов читал материалы дела в течение четырех последних заседаний — 16, 19, 22 и 26 августа. Заседания, как правило, были разделены на несколько частей, поэтому на них также была допрошена свидетельница Юлия Куницына, показавшая, что «сотрудники ФСБ просили не говорить, кто оплачивал аренду офиса». Офис для встреч членов «Нового величия», отметим, оплачивали, согласно материалам дела, три человека. Одним из плательщиков, как установил суд, являлся некий Родион Зелинский, фигурирующий в материалах также как Раду Зелинский. На заседании 22 августа восемь обвиняемых по делу «Нового величия» в рамках закрытой части заседания опознали в Родионе Зелинском Руслана Данилова, которого ранее называли «провокатором спецслужб» и «автором устава организации». В настоящее время его местонахождение неизвестно, однако на заседании 22 августа суд обязал сторону обвинения вызвать господина Данилова на допрос.

Напомним, в марте 2018 года по обвинению в создании экстремистской организации с целью свержения конституционного строя (ст. 282 УК РФ) были задержаны десять человек. Двое — Рустам Рустамов и Павел Ребровский — пошли на сделку со следствием и были приговорены к полутора годам условно и двум с половиной годам колонии соответственно. На скамье подсудимых остаются восемь человек. Четверым из них в качестве меры пресечения избран домашний арест: Анне Павликовой, Марии Дубовик, Сергею Гаврилову и Максиму Рощину. Еще четверо продолжают оставаться в СИЗО — это Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков и Руслан Костыленков. Никто из восьмерых обвиняемых вину не признал.

Александра Намятова, Мария Старикова