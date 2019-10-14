АФК «Система» планирует провести IPO Ozon в ближайшие два года

Онлайн-ретейлер Ozon может выйти на IPO (первое публичное размещение акций) в 2020 или 2021 году, сообщил основной бенефициар АФК «Система» Владимир Евтушенков. По его словам, это будет зависеть от «целого ряда факторов».

Основными владельцами Ozon являются АФК «Система» и Baring Vostok. «Системе» принадлежит 38,2% акций компании .

«Это может быть и в следующем году, во второй половине года, а может быть через год. Есть целый ряд факторов, нужно нарастить мышцы»,— сказал журналистам господин Евтушенков в кулуарах Российско-саудовского инвестиционного форума (цитата по ТАСС). По его словам, для IPO, скорее всего, будет выбрана Лондонская фондовая биржа. «Лондон и Россия, естественно»,— пояснил Владимир Евтушенков.

Напомним, нынешним летом Ozon стал первым интернет-магазином в России, который начал доставлять заказы «до двери». Пилотный проект сначала был запущен в Москве, а потом и в других городах: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Волгограде и т. д.

О запуске услуги в Москве читайте в материале “Ъ FM” «Ozon оставит заказы на пороге».