Управляющие заменили ключевой квартал

Третий квартал 2019 года оказался для рынка коллективных инвестиций самым успешным за последние два года. Рынок активно рос как за счет перераспределения пенсионных накоплений, так и за счет восстановления спроса на инвестиционные продукты со стороны розничных инвесторов. На фоне снижающихся банковских ставок роль розничного сегмента в четвертом квартале может вырасти.

Минувший квартал может стать для рынка коллективных инвестиций лучшим в этом году. Согласно предварительным оценкам «Эксперт РА», объем средств под управлением крупнейших УК по итогам третьего квартала вырос на 5,8%, до 6,3 трлн руб. «Стремительный рост активов в третьем квартале 2019 года прежде всего был связан с отдельными крупными притоками средств ЗПИФов и резервов страховых компаний»,— отмечает младший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Диана Коваленко. Более высокие темпы отрасль демонстрировала в этот период в 2017 году, тогда рынок вырос на 7%, до 4,52 трлн руб.

Согласно статистике предшествующих лет, самые высокие темпы прироста активов управляющие компании демонстрировали, как правило, в первом квартале. По данным «Эксперт РА», в последние четыре года в первые три месяца в отрасль поступали пенсионные накопления из ПФР, в результате чего рынок прирастал на 5–15%. В этом году рост был вблизи нижней границы — 5,6%. «С учетом "слабых" результатов переходной кампании 2018 года в текущем году управляющие не получили масштабных притоков пенсионных средств»,— отмечает Диана Коваленко.

Лидером по приросту активов в третьем квартале стала группа УК «Регион», ее активы выросли за отчетный период почти на 20%, до 834 млрд руб.

В компании отказались комментировать результаты третьего квартала. Участники рынка считают, что бурный рост активов связан с процессом объединения концерна «Россиум» Романа Авдеева и ГК «Регион» Сергея Сударикова и консолидацией пенсионных активов (см. “Ъ” от 21 августа). В результате группа УК «Регион» существенно нарастила отрыв от ближайшего конкурента — компаний бизнеса управления активами «Открытие» (648 млрд руб.).

Высокие темпы прироста активов продемонстрировал и лидер рейтинга — компании бизнеса «Сбербанк Управление активами». Активы под управлением группы выросли на 9%, до 925 млрд руб. По словам руководителя отдела по развитию и поддержке продаж частным клиентам УК «Сбербанк Управление активами» Андрея Макарова, рост был обеспечен как розничным, так и институциональным направлением бизнеса. Немного отстали от рынка компании бизнеса «ВТБ Капитал Управление инвестициями», активы которых выросли на 4,1%, до 881 млрд руб. «В третьем квартале у нас произошло закрытие нескольких ЗПИФов, но даже с учетом этого с начала года активы под управлением нашей компании выросли на 16%, что существенно опережает темпы роста рынка в целом (10%)»,— отмечает главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов.

Уверенный прирост активов зафиксировал ряд компаний, работающих либо преимущественно с институциональными инвесторами («Газпромбанк — управление активами»), либо с розницей («Альфа-Капитал»). «Основной прирост произошел за счет привлечения средств негосударственных пенсионных фондов. Кроме того, рост продемонстрировал сегмент биржевых и интервальных паевых фондов»,— отмечает гендиректор «Газпромбанк — Управление активами» Алексей Антонюк. «На фоне низких ставок по депозитам, особенно валютным, заметен спрос на альтернативные виды вложений: доверительное управление и розничные ПИФы. Активными темпами у нас развивается сегмент ЗПИФов, в том числе персональных фондов для состоятельных клиентов»,— указывает гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева.

В четвертом квартале рынку доверительного управления удержать высокий темп будет сложно.

«Основные сделки минувшего квартала носили, вероятно, разовый характер, поэтому мы не ожидаем сохранения высоких темпов прироста до конца года»,— отмечает Диана Коваленко. Участники рынка более оптимистичны. «В конце года рассчитываем на опережающие темпы прироста активов, так как произойдет возвращение средств от погашенных ранее ЗПИФов»,— отмечает Владимир Потапов. Привлечение средств физических лиц в доверительное управление и средств в розничные фонды может существенно поддержать рост активов в конце года. «В четвертом квартале рассчитываем на заметные притоки по всем трем приоритетным для компании направлениям»,— отмечает Ирина Кривошеева. В Сбербанке и Газпромбанке ожидают привлечения новых клиентов со стороны рыночных НПФ.

Виталий Гайдаев