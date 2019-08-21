Гарант эволюции

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Нефтегарант» меняет название на «Эволюцию». Фонд планирует развивать под новым брендом корпоративные пенсионные программы и индивидуальные пенсионные планы, таким образом ориентируясь на добровольные продукты. Прежнее наименование хорошо подходило для корпоративного фонда, тогда как нейтральное имя позволит НПФ лучше интегрироваться в рынок, полагают эксперты.

В конце прошлой недели, согласно данным регулятора, ЦБ зарегистрировал изменения в уставе НПФ «Нефтегарант». В частном фонде заявили, что изменения вносятся в связи с переименованием фонда в НПФ «Эволюция». Соответствующие изменения в названии будут в скором времени внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), уточнили в НПФ.

В прошлом году в НПФ «Нефтегарант» были влиты два частных фонда — «Нефтегарант НПО», в котором, в частности, формировались корпоративные пенсионные программы нефтяной компании (НК) «Роснефть», а также «Согласие ОПС», мажоритарный пакет в котором принадлежал концерну «Россиум» (см. “Ъ” от 10 декабря 2018 года). В результате объединенный фонд занял девятое место среди крупнейших российских НПФ. На 30 июня 2019 года в фонде было сконцентрировано 81 млрд руб. пенсионных резервов и 116,2 млрд руб. пенсионных накоплений. Число клиентов по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) — 162,7 тыс. человек, а по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) — 1,5 млн человек.

После объединения, несмотря на то что ГК «Регион» владеет и распоряжается лишь миноритарной долей НПФ «Нефтегарант» (13,8%), фонд вошел в зону ответственности заместителя гендиректора инвесткомпании (ИК) «Регион» (входит в одноименную группу) Галины Морозовой. Мажоритарным акционером «Нефтегаранта» является концерн «Россиум» с долей 57,4%. Кто является конечным собственником пакета в 28,8% фонда, доподлинно неизвестно (см. “Ъ” от 26 марта).

«НПФ "Нефтегарант" исторически обслуживал пенсионные программы системообразующей для национальной экономики НК "Роснефть"… Мы решили адаптировать свой опыт и обновить бренд для работы на открытом рынке»,— приводит слова председателя совета директоров ИК «Регион» Сергея Менжинского пресс-служба ГК. По словам представителя группы, НПФ планирует «достаточно широкий» спектр продуктов, который будет включать в себя прежде всего НПО «от корпоративных пенсионных программ до индивидуальных пенсионных планов». При этом фонд будет ориентирован как на существующих клиентов фонда, так и на более молодую аудиторию.

В последние годы крупнейшие фонды также меняли свои названия. После покупки Борисом Минцем НПФ «Благосостояние ОПС» в 2015 году был переименован в «Будущее» (см. “Ъ” от 22 июня 2015 года). В том же году купленный группой «Бин» Михаила Гуцериева фонд «Райффайзен» был переименован в НПФ «Сафмар». В конце прошлого года акционерное общество «Лукойл-Гарант», на основе которого банк «ФК Открытие» объединил свои фонды, получило название НПФ «Открытие» (см. “Ъ” от 14 января). После приобретения банком «Держава» НПФ «Капитан» в 2016 году фонд поменял имя на «Федерацию». Изменяли наименования и более мелкие фонды. Так, например, также в прошлом году перед отзывом лицензии некоммерческая организация «Лукойл-Гарант» поменяла свое имя на НПФ «Достоинство», а НПФ «Пенсионный фонд "Ингосстрах"» получил новое имя «Эмеритура», в годовом отчете которого говорится, что он «рассматривает возможность завершения деятельности и добровольного отказа от лицензии».

«Если фонд выходит на открытый рынок, то логично, что он задумался о смене имиджа. Бренд, который ассоциируется с государственной корпорацией, хорош для целевой аудитории — людей или компаний, близких к этой корпорации, но ограничивает другие страты людей и корпоративных клиентов»,— полагает гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов. В этих условиях, по его словам, выбор нейтрального бренда расширяет потенциальную целевую аудиторию, но, безусловно, потребует вложений в этот бренд, чтобы он стал известным, привлекательным и понятным. «Особенно важно это для НПО, рыночные продажи которого требуют большей лояльности к фонду, нежели чем ОПС»,— заключает эксперт.

Илья Усов