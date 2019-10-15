Земля и неволя

Глава компании «Вашъ финансовый попечитель» и агрохолдинга «Русское молоко» Василий Бойко-Великий успел продать один из заметных своих девелоперских активов в центре Москвы незадолго до повторного ареста. Девелопер «Колди» приобрел у бизнесмена 0,63 га в Басманном районе, где можно построить около 20 тыс. кв. м жилья.

Структура предпринимателя Василия Бойко-Великого продала участок на улице Казакова в центре Москвы, сообщили два источника “Ъ” на рынке недвижимости. Это подтверждается и данными ЕГРЮЛ: владельцем 99% долей в правообладателе участка ООО «Казакова-центр» стало ООО «Прайминвест» — его контролирует девелоперская компания «Колди».

ООО «Колди» принадлежит Дмитрию Крючкову и Алексею Матвееву. Компания начинала работу как генподрядчик, а с 2015 года стала развиваться как девелопер полного цикла, реализующий коммерческую недвижимость и апартаменты в центре Москвы. В портфеле компании, по собственным данным, более 500 тыс. кв. м. В «Колди» не ответили на запрос “Ъ”.

Продавцом площадки выступила структура группы «Вашъ финансовый попечитель» Василия Бойко-Великого. На сайте компании указано, что в числе реализованных проектов группы — бизнес-центры «На Спартаковской», «Дмитровский». Представитель господина Бойко-Великого отказался от комментариев. Сам предприниматель с июня этого года находится в СИЗО, его обвиняют в растрате средств банка «Кредитный экспресс». По версии следствия, в 2013–2018 годах он вместе с другими сотрудниками банка использовал фиктивные документы для похищения 180 млн руб. и $929 тыс. Господина Бойко-Великого также обвиняют в хищении земельных участков в Московской области. Предприниматель, впрочем, через Европейский суд по правам человека добился признания ареста по этому делу незаконным.

Проект на улице Казакова уже заявлен на сайте «Колди»: предполагается, что до 2022 года там построят лофт-комплекс площадью 20 тыс. кв. м. Сейчас, судя по «Яндекс.Картам», там расположен комплекс автомоек, хотя в материалах арбитражного суда указано, что «Казакова-центр» арендовало у города участок для эксплуатации спортивно-досугового центра.

Региональный директор департамента жилой недвижимости Colliers International Екатерина Фонарева уверена, что апартаменты будут пользоваться спросом: участок расположен в историческом центре Москвы, в районе с развитой инфраструктурой и удобной транспортной доступностью, как для пешеходов, так и для автомобилистов. Старт продаж там начнется до конца 2019 года, предполагается, что будут реализовываться по восемь-десять апартаментов в месяц. Объем инвестиций в проект консультанты оценивают в 1,5–1,7 млрд руб. Стоимость апартаментов составит от 260 тыс. руб. до 350 тыс. руб. за 1 кв. м, за срок строительства они в среднем подорожают на 35%, прогнозируют в Colliers.

Директор департамент консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова отмечает высокий уровень конкуренции: в Басманном районе сейчас реализуется около 12 тыс. кв. м жилой недвижимости в семи проектах, большинство из них тоже представлены в формате лофтов. В перспективе в этом районе появится еще один жилой комплекс на Малой Почтовой ул., 12 от группы «Гранель». Как сообщал “Ъ” 3 октября, девелопер планирует построить комплекс общей площадью 81,5 тыс. кв. м. В Knight Frank предполагают, что, учитывая расположение участка, проект будет реализован в бизнес-сегменте со средней ценой на старте продаж на уровне 280 тыс. руб. за 1 кв. м.

Елизавета Макарова, Халиль Аминов