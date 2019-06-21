Василий Бойко-Великий принял арест стоя

Басманный суд Москвы отправил на два месяца в СИЗО главу группы компаний «Вашъ финансовый попечитель» (ВФП) Василия Бойко-Великого и бывшего предправления банка «Кредит Экспресс» Аллу Кабанову. Экс-руководитель отдела кассовых операций банка Наталья Ципинова отправлена под домашний арест. Все они проходят по делу о хищении средств кредитного учреждения и его клиентов на общую сумму 180 млн руб. и $929 тыс. Господин Бойко-Великий заверял суд, что не будет скрываться и что не имел отношения к управлению банков, где ВФП имел пакет акций, но суд не убедил.

Заседания в Басманном суде столицы, на которых рассматривались ходатайства главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) о заключении под стражу Василия Бойко-Великого, Аллы Кабановой и домашнем аресте Натальи Ципиновой, начались с опозданием на несколько часов. Госпоже Кабановой стало плохо в изоляторе временного содержания, и к ней вызывали скорую. Вызвали медиков и в суд.

Поддержать бизнесмена в суд пришли две дочери и сын. Сам Василий Бойко-Великий появился на заседании в белом расписном кафтане. На вопрос председательствующего Артура Карпова о месте его работы, бизнесмен сказал, что является президентом Русского культурно-просветительного фонда имени святого Василия Великого.

Он сказал, что страдает гипертонией и гастритом, а на предложение судьи присесть попросил: «А можно я постою?», пояснив, что у него отекают ноги.

В начале заседания адвокаты попросили суд приобщить к делу договор займа между бывшим акционером банка «Кредит Экспресс» Владимиром Шеиным и самим кредитным учреждением, а также расписку о возврате заемных средств. Дело в том, что господину Бойко-Великому пока инкриминируется лишь один из нескольких эпизодов уголовного дела. По версии следствия, господин Шеин кредитовал банк, и в 2014 году на его счету находились $500 тыс. Узнав об этом, говорится в деле, господин Бойко, госпожа Кабанова и госпожа Ципинова с помощью банковской системы «Сапфир» перевели эти средства в кассу кредитного учреждения и обналичили, а представители бизнесмена их оттуда забрали. Всего же в банке, по материалам расследования, путем выдачи кредитов, в том числе фиктивных, а также со счетов вкладчиков было похищено 180 млн руб. и $929 тыс. В деле на данный момент 31 эпизод.

Мотивируя свое ходатайство об аресте бизнесмена, следователь сослался на оперативный рапорт, из которого следовало, что подследственный может скрыться, уничтожить улики или оказать давление на свидетелей, а также на показания засекреченного свидетеля под псевдонимом Николаев, который в своих показаниях сообщил, что госпожа Кабанова рассказала ему об афере со средствами господина Шеина.

Представитель потерпевшей стороны — АСВ Андрей Павлов рассказал в суде, что конкурсный управляющий банка дважды подавал заявления о возбуждении дел в отношении акционеров и топ-менеджеров банка по фактам хищений, а в скором времени подаст еще одно — о возбуждении дела о преднамеренном банкротстве. По данным последнего, господин Бойко контролировал деятельность кредитного учреждения, а его компании до сих пор не вернули банку 330 млн руб., причем некоторые из них уже находятся в стадии банкротства.

Сам господин Бойко-Великий сказал в суде, что знает Аллу Кабанову давно, но последний раз видел ее в 2010 году. В «Кредит Экспресс», по словам подследственного, он не приезжал, в его совет директоров входил очень короткое время, а 10% акций банка, которыми владел ВФП, не давали права контролировать кредитное учреждение. Бизнесмен также сообщил, что сдал следствию загранпаспорта и вообще находится под залогом 50 млн руб. по своему первому делу (о мошенничестве с земельными паями). Он отметил, что все это время не скрывался, исправно ходит в суд на процесс по делу о мошенничестве, и предложил распространить его залог и на это уголовное дело или избрать другую меру пресечения, не связанную с арестом.

Адвокат Вадим Миндлин, отметив, что уже имеющийся залог «поделить» нельзя, предложил внести за бизнесмена новый, причем из своих средств, в размере 10 млн руб. Он отметил, что в деле нет очевидцев предполагаемой махинации с деньгами господина Шеина, нет заявления последнего, а также постановления о признании его потерпевшим. Он напомнил, что бизнесмену скоро исполнится 60 лет и у него слабое здоровье.

Другой адвокат, Алексей Аверьянов, представил суду положительные характеристики господина Бойко-Великого от Олимпийского комитета России и РПЦ, а также благодарность от Эльвиры Набиуллиной тех времен, когда она возглавляла Минэкономики.

Он отметил, что документы банка находятся в распоряжении АСВ, поэтому уничтожить их подследственный не может, равно как и оказать давление на свидетелей — бывших сотрудников банка, которые ему не подчиняются. Впрочем, суд доводы защиты не убедили, и он отправил бизнесмена под арест до 19 августа.

По схожему сценарию проходило заседание, где рассматривалось ходатайство об аресте Аллы Кабановой, она также помещена в СИЗО. Сотрудничающая со следствием Наталья Ципинова определена под домашний арест.

Владислав Трифонов