«Гранель» завела трактор

Девелоперская группа «Гранель» Ильшата Нигматуллина, традиционно строящая в Подмосковье, решила закрепиться на столичном рынке жилой недвижимости. Компания приобрела в районе станции метро «Бауманская» на северо-востоке города участок бывшего завода, выпускающего комплектующие для тракторов. Подмосковный застройщик вынужден искать новые площадки в Москве, поскольку динамика продажи квартир в новостройках на домашнем рынке стагнирует.

Девелоперская группа «Гранель» приобрела 2,36 га на Малой Почтовой улице, 12 в Басманном районе на северо-востоке Москвы, рассказали два источника “Ъ” на рынке недвижимости и подтвердили в самой компании. Это территория Московского завода автотракторной электроаппаратуры. В Москомстройинвесте сообщили, что в конце ноября 2018 года градостроительно-земельная комиссия согласилась со строительством на Малой Почтовой улице жилого комплекса общей площадью 81,5 тыс. кв. м, включая детский сад на 68 мест и школу на 160 мест. Инвестором станет АО МЗАТЭ-2, уточнили в стройкомплексе.

Единственным владельцем МЗАТЭ-2 в Kartoteka.ru указан торговый дом «Тадем», а им, в свою очередь, владеет гонконгская Hong Kong Asia International Group Ltd. Как сообщал “Ъ” в 2014 году, группа «Тадем» контролируется экс-совладельцем банка «София» Николаем Шутовым. Группа производит автомобильные комплектующие на бывших советских заводах. Пять лет назад группа «Тадем» пыталась застроить участок на Малой Почтовой улице самостоятельно и согласовала с мэрией Москвы многофункциональный комплекс площадью 115 тыс. кв. м, но проект так и не был реализован.

В «Гранели» сообщили, что жилой комплекс в Басманном будет первым для группы проектом бизнес-класса. Ранее компания реализовывала преимущественно жилье в экономсегменте. Строительство начнется в 2020 году, в домах будет подземный паркинг, а инвестиции оцениваются в 6 млрд руб. Квартиры начнут продаваться по цене от 250 тыс. руб. за 1 кв. м.

«Гранель» входит в топ-10 девелоперов жилья в России, по данным Единого реестра застройщиков: портфель группы оценивается в 4,5 млн кв. м, около 1 млн кв. м находится на стадии строительства. Основная часть проектов «Гранели» находится в Подмосковье. Комплекс на Малой Почтовой будет тем не менее уже четвертым проектом группы в Москве. До этого компания анонсировала строительство «Тринити» в районе Верхние Лихоборы, «Москвички» в Новой Москве и проект на Газгольдерной улице. О последнем проекте “Ъ” писал в июле этого года: «Гранель» приобрела участок под строительство у группы ВТБ, ранее эта земля принадлежала структурам «Мосметростроя».

Партнер Colliers International Владимир Сергунин считает закономерным желание «Гранели» закрепиться на рынке в границах старой Москвы, учитывая неудовлетворительную динамику продаж в Московской области. Он отмечает, что площадка на Малой Почтовой находится в очень хорошей локации и интерес к ней высказывали несколько девелоперов. По данным “Ъ”, одним из потенциальных покупателей была группа «Интеко».

Партнер Cushman & Wakefield Алан Балоев оценивает стоимость участка на Малой Почтовой в 2–2,5 млрд руб. Если не учитывать сопутствующую инфраструктуру, то общая площадь жилья на площадке составит 50–55 тыс. кв. м, подсчитывает он. Затраты на реализацию могут достигать 6 млрд руб., а доход от реализации жилья составит 12–15 млрд руб., предполагает господин Балоев.

Елизавета Макарова