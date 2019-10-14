«Химки» остались в одиночестве

Нынешний регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ развивается по весьма нехарактерному сценарию. С момента старта первенства прошло всего три недели, а команд, не знавших поражений, в нем почти не осталось. Четыре представителя большой пятерки лиги проиграли как минимум по одному матчу. Исключение составляют «Химки», в понедельник в непростом матче в гостях обыгравшие «Автодор» и закрепившиеся на первом месте.
В межсезонье внимание большинства болельщиков было сконцентрировано на командах из большой пятерки Единой лиги ВТБ — ЦСКА, «Химках», «Зените», «Локомотиве-Кубани» и УНИКСе. Команды активно перестраивались, подписывали новых игроков. Особенно старались ЦСКА, который лишился ряда своих лидеров, «Химки», проведшие самую, возможно, впечатляющую заявочную кампанию в Европе, и «Зенит», которому после того, как он получил wild-card на выступление в Евролиге, пришлось набирать фактически новую команду.
Однако, как выясняется, и команды второго эшелона времени зря не тратили.
Ведь тот же ЦСКА уже в третьем туре проиграл снова — «Зениту» на своей площадке. Следом синхронно потерпели поражения «Локомотив» и УНИКС, не справившиеся с «Астаной» и «Калевом» соответственно. В воскресенье пришла очередь открыть счет поражениям на внутренней арене уже «Зениту», для которого победа над ЦСКА пока остается единственным светлым пятном в сезоне (питерцы неудачно стартовали в Евролиге, проиграв уже два матча). «Зенит», принимавший «Нижний Новгород» через два дня после чувствительного поражения от «Барселоны», провел слабый матч, после которого его главному тренеру Жоану Пласе оставалось констатировать, что единственное, в чем его игроки превзошли соперника,— это подборы. «Если посмотрите статистику, то единственное, что мы сделали хорошо,— мы лучше подбирали. Но у нас 18 потерь, и они делали на восемь бросков больше. У нас был плохой процент попаданий. С этими потерями и с этим процентом очень сложно обыграть кого-либо в Евролиге, в Единой лиге — где угодно»,— отметил тренер.
Учитывая стабильность, с которой лидеры российского баскетбола допускали осечки, выезд «Химок» в Саратов в гости к «Автодору» не мог не вызывать у болельщиков подмосковной команды волнения. Да и главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис еще до игры предупреждал, что «в Единой лиге ВТБ сейчас никто не считается с авторитетами, все играют на максимуме». «Особенно с теми командами, которые выступают в Евролиге, потому что знают, что у соперника мало времени на восстановление. И это пока работает: фавориты проигрывают. Но мы учимся на опыте и ошибках других команд. Главное, как мы оценим соперника и настроимся на эту игру: если как на матч Евролиги, все должно быть хорошо»,— сказал Куртинайтис.
В основном за счет игры Орландо Джонсона. Как ни опекали его химчане, а он все равно умудрялся найти момент для броска, сумев за матч набрать 21 очко. К тому же у «Химок» далеко не все ладилось в атаке. Особенно с игрой в «краске», где хозяева площадки переигрывали гостей. Обычно в таких ситуациях команду вытягивает Алексей Швед, но в этот раз функции мотора команды на себя взял Янис Тимма, успевавший не только больше всех забивать (27 очков), но еще подбирать (7) и делать результативные передачи (4).
Будь у «Автодора» чуть более глубокий состав, и такой результативности латвийского форварда «Химкам» могло бы не хватить. А так после большого перерыва превосходство гостей в классе с каждой минутой ощущалось все острее. В результате матч, который, казалось, обязан был порадовать зрителей острой концовкой, завершился рывком «Химок», одержавших победу со счетом 101:84. Таким образом, на счету команды Куртинайтиса уже четыре выигранных матча в Единой лиге ВТБ и две в Евролиге.
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