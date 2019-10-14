«Химки» остались в одиночестве

Нынешний регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ развивается по весьма нехарактерному сценарию. С момента старта первенства прошло всего три недели, а команд, не знавших поражений, в нем почти не осталось. Четыре представителя большой пятерки лиги проиграли как минимум по одному матчу. Исключение составляют «Химки», в понедельник в непростом матче в гостях обыгравшие «Автодор» и закрепившиеся на первом месте.

В межсезонье внимание большинства болельщиков было сконцентрировано на командах из большой пятерки Единой лиги ВТБ — ЦСКА, «Химках», «Зените», «Локомотиве-Кубани» и УНИКСе. Команды активно перестраивались, подписывали новых игроков. Особенно старались ЦСКА, который лишился ряда своих лидеров, «Химки», проведшие самую, возможно, впечатляющую заявочную кампанию в Европе, и «Зенит», которому после того, как он получил wild-card на выступление в Евролиге, пришлось набирать фактически новую команду.

Однако, как выясняется, и команды второго эшелона времени зря не тратили.

И если осечка сильнейшего клуба Европы ЦСКА в первом же туре первенства Единой лиги ВТБ (армейцы уступили «Енисею») поначалу была воспринята как случайность, то дальнейшие события показали, что такой взгляд на происходящее не совсем верен.

Ведь тот же ЦСКА уже в третьем туре проиграл снова — «Зениту» на своей площадке. Следом синхронно потерпели поражения «Локомотив» и УНИКС, не справившиеся с «Астаной» и «Калевом» соответственно. В воскресенье пришла очередь открыть счет поражениям на внутренней арене уже «Зениту», для которого победа над ЦСКА пока остается единственным светлым пятном в сезоне (питерцы неудачно стартовали в Евролиге, проиграв уже два матча). «Зенит», принимавший «Нижний Новгород» через два дня после чувствительного поражения от «Барселоны», провел слабый матч, после которого его главному тренеру Жоану Пласе оставалось констатировать, что единственное, в чем его игроки превзошли соперника,— это подборы. «Если посмотрите статистику, то единственное, что мы сделали хорошо,— мы лучше подбирали. Но у нас 18 потерь, и они делали на восемь бросков больше. У нас был плохой процент попаданий. С этими потерями и с этим процентом очень сложно обыграть кого-либо в Евролиге, в Единой лиге — где угодно»,— отметил тренер.

Учитывая стабильность, с которой лидеры российского баскетбола допускали осечки, выезд «Химок» в Саратов в гости к «Автодору» не мог не вызывать у болельщиков подмосковной команды волнения. Да и главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис еще до игры предупреждал, что «в Единой лиге ВТБ сейчас никто не считается с авторитетами, все играют на максимуме». «Особенно с теми командами, которые выступают в Евролиге, потому что знают, что у соперника мало времени на восстановление. И это пока работает: фавориты проигрывают. Но мы учимся на опыте и ошибках других команд. Главное, как мы оценим соперника и настроимся на эту игру: если как на матч Евролиги, все должно быть хорошо»,— сказал Куртинайтис.

Впрочем, несмотря на настрой на игру, на то, что после травмы в строй вернулся Сергей Карасев, легкой для «Химок» она не была. Больше того, на протяжении почти половины встречи «Автодор» смотрелся даже чуть предпочтительнее.

В основном за счет игры Орландо Джонсона. Как ни опекали его химчане, а он все равно умудрялся найти момент для броска, сумев за матч набрать 21 очко. К тому же у «Химок» далеко не все ладилось в атаке. Особенно с игрой в «краске», где хозяева площадки переигрывали гостей. Обычно в таких ситуациях команду вытягивает Алексей Швед, но в этот раз функции мотора команды на себя взял Янис Тимма, успевавший не только больше всех забивать (27 очков), но еще подбирать (7) и делать результативные передачи (4).

Будь у «Автодора» чуть более глубокий состав, и такой результативности латвийского форварда «Химкам» могло бы не хватить. А так после большого перерыва превосходство гостей в классе с каждой минутой ощущалось все острее. В результате матч, который, казалось, обязан был порадовать зрителей острой концовкой, завершился рывком «Химок», одержавших победу со счетом 101:84. Таким образом, на счету команды Куртинайтиса уже четыре выигранных матча в Единой лиге ВТБ и две в Евролиге.

Арнольд Кабанов