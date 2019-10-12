Иностранцы отстояли свои площадки

Третья игровая неделя в Единой лиге ВТБ была отмечена сразу двумя весьма неожиданными результатами. Оба российских участника Кубка Европы, «Локомотив-Кубань» и УНИКС, синхронно проиграли командам вроде бы безоговорочно, на порядок уступающим в том, что касается бюджетов. Краснодарцы в гостях не справились с «Астаной», игравшей усеченной почти до крайности ротацией, а УНИКС, тоже на выезде, был просто разгромлен «Калевом».

Руководителям Единой лиги ВТБ регулярно задается вопрос о целесообразности присутствия в ней не российских команд. Довод против их присутствия, в общем, простой — иностранные команды, а всего их в лиге четыре, не могут по объективным причинам — в первую очередь финансовым — реально претендовать на высокие места. Заявления же боссов лиги о том, что далеко не все решают деньги, о том, что даже с ограниченным бюджетом можно хорошо играть и выходить в play-off («Астана» и «Калев» именно это и сделали в прошлом сезоне) не всегда производят должный эффект.

Ведь если небольшие клубы и преподносят неожиданности, то редко, разрозненно и все это тонет в череде их неудач в противостоянии с большими командами.

Но в субботу сложилось так, что сразу два маленьких клуба побили больших. Первой не то что удивила, а скорее огорошила болельщиков «Астана». Да, в прошлом году она уже побеждала «Локомотив», причем на его площадке. Но от той команды в Нур-Султане мало что осталось — ее покинули все легионеры. А набрать полный комплект на освободившиеся места команде пока не удалось, ей нужны еще три-четыре игрока.

В итоге главному тренеру «Астаны» Эмилю Райковичу приходится играть сильно усеченной ротацией. В противостоянии с краснодарцами он формально использовал 11 баскетболистов. Но четверо из них провели на площадке от 30 секунд до четырех минут и на всех набрали лишь два очка. А еще 88 записали на свой счет игроки стартовой пятерки, почти не уходившие с площадки. Особенно выделялись Коти Кларк, Малкольм Хилл и Душан Растич, на троих они настреляли на 71 очко. И именно они вырвали победу у отчаянно рвавшегося к ней «Локомотива» — 90:88.

Если игроки «Локомотива» все-таки могут объяснить неудачный исход противостояния с «Астаной» невезением (ведь одно попадание вполне могло склонить чашу весов на сторону гостей), то вот у УНИКСа простора для оправданий после поражения от «Калева» просто нет.

Да и быть не может, учитывая, что запасной участник еврокубков, команда, которая в прошлом сезоне каким-то чудом не выиграла регулярный чемпионат, уступила скромному эстонскому сопернику с разницей в 22 очка. Хозяева все что требовалось сделали уже во второй четверти, воспользовавшись мистическим ступором, в который впали казанцы. 10-минутку «Калев» выиграл со счетом 27:8, и, как ни старался потом УНИКС,— а времени на исправление положения у него было достаточно — уйти от крупного поражения со счетом 63:85 он не сумел. Лучше всех случившееся охарактеризовал главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис. «Для нас это шок. Есть вещи, которые я не могу объяснить»,— признался он.

В следующем туре «Локомотив» и УНИКС сойдутся в очном противостоянии (19 октября в Краснодаре). И это будет еще более жесткая, чем обычно, битва. Просто потому, что и краснодарцам, и казанцам нужно кровь из носу реабилитироваться за свои осечки.

Арнольд Кабанов